Thea is uitvaartverzorgster: 'Ik had altijd al iets met de dood'

Het werk wat ze doet als uitvaartverzorgster noemt ze 'mooi en zinvol'. In het nieuwe programma In Mijn Hart praat presentator Klaas Drupsteen met mensen op begraafplaatsen, onder wie met de uitvaartverzorgster. 'Als kind zijnde had ik al affiniteit met de dood en was ik veel op het kerkhof te vinden', vertelt Koster. 'Gesprekken met niemand, dat vond ik geweldig.'

'Dood is niet dood'

Koster probeert het persoonlijk te maken en niet te zakelijk. 'Want dood is niet dood, zeg ik dan. Er is veel meer naast de dood.' Koster vind het moeilijk om dat in woorden uit te leggen.

Tijdens het verzorgen is het contact erg persoonlijk. 'We praten niet over de overledene, maar mét de overledene. We vertellen ze wat we met ze gaan doen.' Of ze dat wel horen? 'Dat weet je niet. Je moet altijd iedereen met respect behandelen. Juist een overledene.'

Nabestaanden betrekken

Koster probeert nabestaanden veel te betrekken bij de laatste verzorging. 'Het hoort bij een stukje rouwverwerking', aldus Koster. Nabestaanden zijn achteraf vaak blij dat ze nog kleine dingen hebben kunnen doen.

Koster is soms anders dan 'gebruikelijk' in haar werk. 'Ik denk dat mijn reizen door Tibet en Nepal en mijn werk in het hospice daaraan bijgedragen hebben. Er is meer tussen hemel en aarde.'

