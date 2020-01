Gelredag 25 januari: Kasteel Ammersoyen, Ammerzoden

Strategisch gelegen tussen Maas en Waal, in het schitterende rivierenland van de Bommelerwaard ligt deze indrukwekkende burcht. Ammersoyen is één van onze best bewaarde middeleeuwse kastelen, gebouwd rond 1300. Het kasteel heeft vier hoektorens, een voorburcht en is geheel omringd met een gracht. Een typische Gelderse waterburcht. Van klooster tot wasmachinefabriek, kasteel Ammersoyen heeft in de loop der tijd diverse functies gehad. Hierdoor is lang vergeten dat de middeleeuwse geschiedenis er nog tastbaar is.

In 1957 kan Geldersch Landschap & Kasteelen het door de oorlog zwaar beschadigde kasteel verwerven. Na de restauratie is de bewoonde, middeleeuwse sfeer teruggekeerd. Tijdens de restauratiewerkzaamheden is de gracht uitgegraven. Daarin zijn talloze voorwerpen gevonden die op het kasteel zijn gebruikt. Deze gebruiksvoorwerpen van metaal, aardewerk en glas laten vijf eeuwen kasteelgeschiedenis herleven. Bijzonder is een bronzen snavelkan uit de 15de eeuw.

Sinds 2019 is kasteel Ammersoyen ook de burcht van de grote hertog Willem van Gelre (1364 - 1402). De Gelderse vorst heeft een eigen poortkamer op het kasteel waar het hertogdom Gelre in al haar glorie herleeft. Hoogtepunt van de tentoonstelling is een replica van het pronkharnas van hertog Willem zoals hij dat gedragen heeft in de veertiende eeuw.

Tijdens deze Gelredag nemen gidsen de bezoekers mee door kasteel Ammersoyen met hertog Willem als het centrale middelpunt. Ter inleiding houdt André Stufkes van de stichting Maelwael-Van Lymborch een lezing over hertog Willem, de grootste vorst die Gelderland (en misschien zelfs Nederland) ooit kende.