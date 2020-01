Ole Romeny bewijst direct weer dat hij de spits van NEC is

Ole Romeny is eindelijk de onomstreden nummer één in de spits bij NEC. De aanvaller bewees zich direct in de eerste wedstrijd van 2020.

Romeny was goed voor beide doelpunten in de met 2-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Lincoln Red uit Gibraltar. 'Ja, die zijn weer binnen. Een lekker begin voor ons aan dit jaar. Het waren geen hele lieve jongens, maar dat is in de competitie ook niet. Dus daar moet je wel aan wennen. Je moet zorgen dat je in beweging bent en bewegingen te maken.'

Het trainingskamp in Spanje bevalt Romeny wel. 'Een leuke sfeer. Het is wel wat korter dan normaal. Dan zijn we er zes dagen. Nu kort en krachtig.'

Romeny stond in het begin van het seizoen in de basis als spits. Daarna verdween hij uit het elftal, maar kwam terug als linksbuiten en uiteindelijk weer als spits. 'Ik speel nu, het gaat en ik scoor mijn goals. Dat probeer ik nu door te zetten.'