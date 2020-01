De Graafschap in Spanje dag 4: Het begenadigd linkerbeen van Mike Snoei

De Graafschap is deze week op trainingskamp in Spanje. Vandaag alweer aflevering 4 van ons dagelijkse blog.

Een goede traditie tijdens een trainingskamp in het buitenland is een teamactiviteit. Die organiseerde De Graafschap op de zondagmiddag. Een iets minder zonnige dag dan de eerste drie in Spanje, maar dat mocht de pret absoluut niet drukken bij het bonte gezelschap dat bestond uit directieleden, sponsoren, spelers en trainers.

Verrassende winnaar

Zij gingen in de regio Marbella de strijd aan om de beste voetgolfer van De Graafschap. In totaal werden negen holes gespeeld waarbij de teams gemixed werden. Het werd een spannende middag met een verrassende winnaar tot gevolg. Niemand minder dan trainer Mike Snoei ging namelijk met de titel aan de haal en had de minste balcontacten nodig van alle deelnemers.

foto De Graafschap

Linkerbeen

De voormalig voetballer van onder meer Sparta en Excelsior bewees dat hij nog altijd een aardig balletje kan trappen met zijn begenadigd linkerbeen. Door als winnaar uit de bus te rollen, dwong hij uiteraard ook nog wat extra respect af bij zijn spelersgroep. Branco van den Boomen en Mo Hamdaoui eindigden respectievelijk als tweede en derde.

foto Instagram De Graafschap, Snoei triomfeert met voetgolf

Praatje

Onder het toeziend oog van de sponsoren, maar helaas zonder de media die voor deze activiteit niet waren uitgenodigd, werd het naar verluidt een dolle en gezellige boel. Het is al jaren een goede gewoonte dat een aantal geldschieters aanwezig is bij een trainingskamp van De Graafschap. Ook vorig jaar in Catalonië was dat het geval. Sponsoren krijgen de kans spelers wat beter te leren kennen, die daar overigens ook altijd open voor staan.

Zo werd de zondag in Sotogrande en later Marbella ook een ontspannen dag voor de spelers die na de oefenwedstrijd tegen Europa FC (2-2) een relatief rustige training kregen voorgeschoteld met wat loopwerk en een aantal partijvormen. Maandag wordt er weer twee maal getraind op de schitterende grasmatten van de Santa Maria Polo Club en dinsdag reist de selectie terug naar Nederland om zich verder voor te bereiden op de hervatting van het seizoen.

Mystakidis in wachtkamer

Prangende vraag is of de Griek Giannis Mystakidis de opmaat naar Jong FC Utrecht ook zal meemaken. De aanvaller laat een redelijke indruk achter in Spanje, maar het is nog allesbehalve zeker of de 25-jarige speler van Paok Saloniki een contract krijgt bij De Graafschap. 'We willen hem morgen nog zien tijdens bepaalde trainingsvormen en dan zal er snel een beslissing komen', liet technisch manager Peter Hofstede weten.

De kans is vrij klein dat De Graafschap zich op korte termijn nog met andere spelers gaat versterken. Sven Blummel is al vastgelegd, maar Snoei en Hofstede zien het liefst nog een aanvaller komen om de spannende race om promotie vol te houden. 'Voor vrijdag zie ik eerlijk gezegd niets meer gebeuren', aldus Hofstede.

Hofstede praat bij met Snoei tijden de training