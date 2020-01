NEC in Spanje dag 4: de Dirk Proper-show en een nieuwe penaltykoning

De ochtend verloopt anders dan normaal, want er wacht al om 12 uur een wedstrijd.

Dus vertrekken de spelers bijtijds uit het hotel. Voor een confrontatie met de nummer drie van de Gibraltarese Premier Division, Lincoln Red Imps FC. NEC treedt aan met de verwachte elf:

Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Dijkstra, Kuipers; Flemming, Dijkstra, Van Landschoot; Musaba, Romeny, Okita.

Het trainingskamp is mogelijk gemaakt door de Club van 19, een groep sponsoren die er jaarlijks zelf ook bij zijn. Maar het tijdstip van 12.00 uur is voor de meesten te vroeg. Drie echte voetballiefhebbers van de Club zijn er wel bij.

Frans Hendriks (vooraan op de foto), Jos Bons en Marcel Herfkens. Zij zien dat NEC uitstekend begint.

Sterk begin NEC

Veel vloeiende combinaties en een aantal prachtige rushes van Anthony Musaba. foto: Broer van den Boom

De vleugelspits komt niet voor niets al voor op de lijstjes van menige eredivisionist. Zelfs zijn oude club Vitesse zit daarbij. Maar NEC laat Musaba niet gaan deze winter en de aanvaller moet na zo'n geweldige solo soms wel wat meer overzicht houden. Maar op snelheid niet af te stoppen.

Het is vandaag behoorlijk kil aan de Costa del Sol (tingelingeling). Directeur Wilco van Schaik heeft daarom voor een capuchon gekozen.

Overigens weten fans van Lincoln Red niet wie de tegenstander is. Deze supporters, die een en ander vanuit de auto gadeslaan, denken dat hun club tegen ADO Den Haag speelt.

Arjan Dekker en Michiel Glaap hebben hun vaste stek achter het doel ook weer ingenomen. Het duo is hier voor NEC, maar ook om in een week zoveel mogelijk andere wedstrijden te zien. Ze lijken uit te komen op ongeveer elf, met onder meer ADO-Noordwijk en RKZVC - Blauw Wit '34. Ze zien dat NEC het overwicht ook uitdrukt in een voorsprong, een fraaie treffer van Ole Romeny.

Lincoln raakt behoorlijk geïrriteerd en er volgen een aantal harde overtredingen. Onder meer Jonathan Okita is het slachtoffer.

De ambulance, die achter het doel is geposteerd, hoeft niet uit te rukken.

NEC wordt vlak voor rust wat slordiger. Bij Lincoln maakt de Zlatan van Gibraltar zich ondertussen klaar voor een invalbeurt.

Terechte 2-0

De tweede helft is het overwicht weer volledig terug. Na een pass van Zian Flemming bedient Musaba Romeny en die zorgt voor 2-0. NEC heeft nog legio kansen op meer, maar het blijft bij deze score. De tegenstander blijft ondertussen fel doorhalen, ook Romeny is menigmaal het slachtoffer.

Maar de wedstrijd komt tot een goed einde, mede dankzij deze geroutineerde grensrechter.

Op de 2-0 overwinning valt niks af te dingen. NEC maakte een sterke indruk, het druk zetten lukte goed en Rens van Eijden heerste weer defensief en verbaal.

Het is even wachten op de volgende wedstrijd. Teun de Boer, beter bekend als Meester Teun, is ook van de partij. Hij werkt inmiddels bij Fox en zag een droom in vervulling gaan toen hij onlangs het WK Darts mocht verslaan.

Nu maakt hij items voor NEC-TV, dat doet Meester Teun al jaren op de trainingskampen. Na ruim een uur begint de tweede wedstrijd. De reserves van NEC nemen het op tegen derde divisionist VVSB. De Club van 19 is inmiddels voltallig aanwezig en de vlag ook. foto: Broer van den Boom

Proper excelleert

De reserves spelen met de volgende elf:

Schuurman; Sanniez, Odenthal, Sturing, El Karouani; Van Ottele, van de Looi, Proper; van der Sluijs, Velikonja, Sellouf.

De ploeg vol jeugdig elan begint energiek. VVSB wordt aan alle kanten weggetikt. Joep van der Sluijs en Ayman Sellouf zijn dichtbij de 1-0 en die komt er ook als een inzet van Terry Sanniez in eigen doel wordt gewerkt. Daarna wordt het wat minder en via een strafschop valt de gelijkmaker. De absolute uitblinker is Dirk Proper.

De pas 17-jarige middenvelder dirigeert de ploeg, strooit kwistig met passes en draait van iedere tegenstander weg. 'Volgende week tegen Den Bosch graag in de basis', stelt een NEC-watcher. 'Hij kan net zo goed voetballen als dat wij bier kunnen drinken', is de analyse van Michiel Glaap met een kennersblik. In de tweede helft mag de 16-jarige Robin Roefs als doelman zijn debuut maken. foto: Broer van den Boom

Hij valt op door zijn fraaie traptechniek en is onverstoorbaar, zelfs als hij een bal verkeerd uittrapt. Mister Cool in het doel, nu al. De reserves van NEC spelen na rust niet meer zo overtuigend als in het begin. De basis kijkt ondertussen gedoucht en al van bovenaf toe.

De 2-1 komt er toch nog via Etien Velikonja. Twee zeges op één dag, dat is toch een mooie score. Al is het niveau van de tegenstanders misschien niet je van het.

Penaltykoning

Het sluitstuk wordt gevormd door de strafschoppen van de Club van 19. Frans Hendriks is ambitieus, hij heeft als enige voetbalschoenen aan.

De sponsor van de eeuw krijgt veel commentaar. Hij was gisteren in het spelershotel en wordt ervan beschuldigd de keeper te hebben omgekocht. Rob Heijman is onverstoorbaar als altijd en zet nog even een bolknak in de hens.

Hij won in het verleden ook al eens, net als André en Johan Weijers. Allemaal afkomstig uit het Land van Maas en Waal. 'Het wordt tijd dat er weer eens een echte Nijmegenaar wint', vindt Hendriks. Maar alle favorieten sneuvelen in de eerste ronde, inclusief titelverdediger Johan Weijers.

Die doelman Roefs (op de foto achter hem) een grote toekomst voorspelt. 'Hij keept super. Die komt verder dan Cillessen.'

De finale gaat tussen Jan-Willem de Rover en Coen Burgers. De Rover mist en als Burgers de bal dan koeltjes achter Roefs werkt, is hij de nieuwe penaltykoning.

En dus niet Frans Hendriks, die eerder op de paal schoot. En dat krijgt hij van de anderen te horen. 'Je hebt nog wel nieuwe schoenen. Oh, die komen uit Arnhem. Vandaar.'

Daarna gaat de Club van 19 mee naar het spelershotel voor een gezamenlijk diner. En ook daar krijgt Frans Hendriks constant te horen dat hij het af heeft laten weten. Revanche volgend jaar!