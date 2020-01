Auditie in Doetinchem voor zingende en dansende verzetshelden

Een spannende avond voor schrijver Wim Maatman. De Achterhoeker schreef de rockopera Freyheyt, over het verzet in Doetinchem in de Tweede Wereldoorlog. Maandagavond zijn de audities in cultureel centrum De Gruitpoort.

'We leggen de lat nogal hoog', geeft Maatman toe. Hij schreef maanden aan het scenario van het stuk en moet het nu loslaten. De makers willen een modern stuk maken dat onze huidige samenleving weerspiegelt. Ze zoeken jonge mensen van allerlei achtergronden. 'Ze moeten uitstraling hebben. En goed kunnen zingen, redelijk goed kunnen dansen en ook acteren.'

Ons collectief geheugen

Maatman besloot de rockopera te schrijven, nadat hij een vierdelige documentaire over Kees Misset maakte. De schatrijke mediaman werkte voor de Wehrmacht en kocht met zijn verdiende geld de NSB om en steunde het verzet. 'Als je research doet kom je gekke dingen tegen', vertelt de schrijver. 'Dit stuk gaat over hem en over Doetinchemmers om hem heen in die tijd. Ik hoop te voorkomen dat we collectief geheugenverlies krijgen.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Wim Maatman:

Door de verhalen blijven de mensen van toen toch levend. Bijvoorbeeld het joodse stel Eva en Leo van Coeverden die niet uit Nederland vluchtten omdat ze hun ouders niet in de steek wilden laten. 'Dat doet mijn maag krimpen als ik besef wat die mensen is overkomen', vertelt Maatman geëmotioneerd. 'De ene dag koop je nog een brood bij de bakker en de volgende dag kun je je kind niet meer beschermen.'

Helden

Of Wim Moorman die vijftien was toen hij in het verzet ging. De schrijver ontdekte dat hij altijd degene was met de grootste mond, maar toen hij gefusilleerd werd niet meer op zijn benen kon staan van angst.

Wie de rollen van deze en andere verzetshelden gaan spelen wordt dus later deze maand bekend. Maandag komen zo'n twintig professionele acteurs en amateurs om mee te doen aan een workshop. Na een avond van zang, dans en toneelspel beslissen de regisseur, choreograaf en zangcoach over de verdeling van de rollen.

De rockopera Freyheyt is vanaf vrijdag 26 juni te zien in Schouwburg Amphion in Doetinchem.

