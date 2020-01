'Er hadden vreselijke dingen kunnen gebeuren': stuk ijzerdraad over weg gespannen

De ijzerdraad was in een driehoek gespannen. En daar bleef het niet bij, zeggen buurtbewoners tegen Omroep Gelderland. Hangjongeren vernielden verlichting en reflectorpaaltjes.

Bekijk hier de uitleg van verslaggever Jeroen Mäkel. De tekst gaat verder onder de video.

Wim Bovendorp woont in het huis naast de weg waarover de draad was gespannen. 'Mijn vrouw werd wakker van pratende jongens of jongeren. Ze ging naar beneden en toen ze zag iemand over de kop slaan met de fiets', legt hij uit.

'Stuur was afgebroken'

Er naderde nog een fietser en die raakte het obstakel ook. Deze fietser bleef overeind, omdat de draad door de eerste val al was gebroken. Bovendorp: 'De eerste jongen kwam er goed vanaf, maar zijn stuur was afgebroken. Die jongen mag van geluk spreken dat er niet iets ergs met hem gebeurd is, want het is een behoorlijke klap geweest.'

Bovendorp en zijn vrouw hebben geen idee wie dit op zijn geweten heeft. 'We worden 's nachts wel eens vaker wakker van pratende jongeren. Dan staat er hier een groepje. Ik denk dat ze uit een keet of zoiets komen.'

Volgens de Oldebroeker was er verderop in de straat nog een voorval. 'Daar wilde nog iemand achteraan gaan, maar dat is niet gelukt.' Op die plek bleek een reflectorpaaltje uit de grond getrokken.

Bovendorp noemt het spannen van de draad over de weg een laffe daad. 'Er hadden heel erge dingen kunnen gebeuren.'

Zie ook: Fietser valt door over weg gespannen ijzerdraad