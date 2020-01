Sven Blummel rekent nog niet op een basisplaats bij De Graafschap

Sven Blummel in actie tijdens een oefenduel in Spanje: 'Ik geef mezelf de tijd'

Hij past zich snel aan en lijkt moeiteloos mee te kunnen in de top van de eerste divisie. Bij De Graafschap heeft nieuweling Sven Blummel het naar zijn zin. 'Ze willen me rustig brengen.'

Enigszins verrassend was dat Blummel in het oefenduel tegen Europa FC uit Gibraltar als centrumspits binnen de lijnen kwam. Een half uur voor het einde verving de 23-jarige Brabander provinciegenoot Ralf Seuntjens. 'Lekker om een half uur mee te pikken. Je ziet dat we een goed voetballende ploeg hebben. Er waren goede lijnen zichtbaar. Fijn om alvast aan te voelen hoe het loopt in een oefenwedstrijd.'

Rol als spits

De nieuwste aanwinst van De Graafschap liet een goede indruk achter, net als de Griekse proefspeler Giannis Mystakidis. 'Ik stond inderdaad op een andere positie dan ik gewend ben, maar heb mijn rol als spits zo goed mogelijk proberen in te vullen. Het ging wel aardig. Van te voren hadden we het er ook al over gehad. Maar van origine ben ik een rechterspits, die ook op links en achter de spits uit de voeten kan.'

Blummel is niet te beroerd om te sjouwen na de wedstrijd

Blummel, opgeleid bij PSV, geniet zichtbaar van zijn nieuwe avontuur. Bij FC Den Bosch greep hij vorig seizoen net naast promotie. Met De Graafschap krijgt hij nu een nieuwe kans. 'Het is mijn doel om in de eredivisie te spelen. Daar droom je van en dat is ook van missie hier. Ik ben een rustige jongen buiten het veld, maar binnen de lijnen energiek en ambitieus. Ik doe veel voor mijn sport.'

Tijd

Vrijdag hervat De Graafschap de competitie thuis tegen Jong FC Utrecht. Blummel gaat ervan uit dan nog niet aan de aftrap te staan. 'De eerste wedstrijd niet meteen, ik heb ook een lange winterstop gehad', zegt hij. 'In overleg willen ze me rustig brengen en ik geef mezelf ook de tijd. Misschien dat ik er klaar voor ben, maar ook dit hebben we al min of meer besproken.'