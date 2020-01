Astrologe Lea Manders: 'Als alles vast zou liggen, was het leven zinloos'

De astrologe uit Arnhem blikte vooruit op 2020. Manders is het langstzittende raadslid, namens Arnhem Centraal, in de gemeenteraad van Arnhem. In maart is ze dat 22 jaar.

'Ik scheid politiek en werk', zei de politica op Radio Gelderland tegen Maarten Daam. 'Astrologie gebruik ik om mensen te coachen en te adviseren, ze zitten met levensvragen, hebben bijvoorbeeld vragen over hun gezondheid. Dat zijn persoonlijke vragen. De politiek gaat ook over mensen, maar meer over het beleid, wat zijn de financiën en wat wil je doen voor de mensen?'

De sterren voorspellen een (on)gunstige gemeentebegroting niet. 'Je ziet wel dat dingen niet zo lekker lopen, maar het is niet zo gedetailleerd. Dat vind ik altijd wel prettig, omdat mensen vaak denken dat astrologie een voorspelling is. Astrologen noemen het een prognose. Het geeft lijnen aan en binnen die lijnen heb je zelf allerlei keuzemogelijkheden. Anders zou alles vastliggen en dan is het leven zinloos', aldus de Arnhemse.

2020 is een kantelpunt

In haar blik op 2020 op Radio Gelderland wilde ze eerst ingaan op een eerder astrologisch interessant jaar, 2012. 'Dat jaar was een hype, de wereld zou vergaan, maar dat zagen wij astrologen helemaal niet. We zeiden juist dat er tussen 2016 en 2023 hele roerige jaren zouden komen. 2020 is absoluut een kantelpunt.'

Dat kantelpunt verklaarde ze als volgt: 'Drie planeten komen samen in het sterrenbeeld steenbok. Dat zijn Pluto, Saturnus en Jupiter. Pluto en Saturnus gaan een samenstand vormen. Dat gebeurt zo eens in de veertig jaar.'

Er komt een nieuwe cyclus aan, aldus de Arnhemse astrologe. 'De vorige keer dat deze samenstand er was, was eind 1982. Er brak een tijd van vrede aan, de Koude Oorlog zou stoppen, de Muur (in Berlijn, red.) ging vallen, er kwam een overlegcultuur. Wat toen goed was, is nu niet meer. De overlegcultuur is eigenlijk verworden tot een cultuur waarin iedereen maar een beetje doet waar hij zin in heeft.'

Mensen protesteren. Ze voelen: het klopt niet meer Astrologe Lea Manders

Manders: 'Er wordt toegestaan dat bijvoorbeeld de markt de mensen als het ware uitzuigt en niet wordt belemmerd door allerlei regeltjes. Bedrijven kunnen veel meer dan burgers. We zitten nu op een kantelpunt dat systemen in elkaar vallen en dat het tijd wordt in 2020 om op een rijtje te zetten wat van onze systemen deugt en wat niet.'

Of 2020 een heftig jaar wordt, hangt helemaal af van onszelf. De Arnhemse: 'We hebben de afgelopen tijd al gezien met de boeren, met de zorg, met het onderwijs, noem maar op, dat mensen protesteren. Ze voelen: het klopt niet meer. Er gebeuren hier dingen die niet deugen. Zestig procent van de bezittingen in Nederland zit bij tien procent van de Nederlanders. Mensen vragen: hoe zit dit? Leven we eigenlijk wel in een rechtvaardige wereld?'

2020 wordt hoe dan ook een testjaar. 'Wat klopt er wel en wat klopt er niet? Het hangt ervan af hoe wij daar uitkomen. Die testcase geldt niet alleen collectief, maar ook individueel.'

Hieronder hoort u wat Lea Manders te vertellen heeft over uw sterrenbeeld voor 2020: