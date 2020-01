Branderhorst tevreden over seizoen na start met foutjes

'Dit is mijn tweede trainingskamp met NEC. In de zomer zijn we naar Duitsland geweest, dit is de eerste keer in Zuid-Spanje. We hebben hier goede omstandigheden om toe te werken naar de eerste wedstrijd na de winterstop. Zo'n trip is ook goed voor de teambuilding. We hebben er veel jonge jongens bij. Ook fijn voor ze dat ze met jongens zijn die ze al kennen. Het niveau valt me niet tegen, ze kunnen goed mee en doen aardig hun best.'

Groei in het team

De eerste seizoenshelft van NEC viel uiteindelijk toch wat tegen. 'Een aantal wedstrijden hebben we minder gekregen dan we verdiend hebben. We hebben het af en toe ook zelf laten liggen. Maar als je kijkt waar we zijn geëindigd en waar we zijn begonnen, dat er wel groei in het team is geweest. Dat is op dit moment het belangrijkste. We willen hetzelfde en willen daar ook voor gaan. Met de stappen die we maken en nog gaan maken kunnen we best nog wel verrassen. De play-offs is onze doelstelling.'

Foutjes en fouten

'Mijn eigen eerste seizoenshelft was in het begin wat struggelend. Een paar foutjes gemaakt, fouten, die ik eigenlijk niet behoor te maken. Maar ja, het is gebeurd. De tweede periode heb ik wel mijn niveau gehaald en heb ik een aantal keren de nul weten te houden. Dat is altijd fijn voor het vertrouwen van een keeper. Dat moet ik nu zien door te trekken. Ik ben vooral blij dat ik het afgelopen jaar 2019 fit ben geweest en alle wedstrijden heb gespeeld. Ik moet zorgen dat ik mijn niveau blijf halen.'