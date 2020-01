Rens van Eijden wil omhoog kijken met NEC

De 31-jarige centrumverdediger vindt dat ook zijn taak. 'Ik ben iemand die altijd druk bezig is met het team. Dat kan ook wel eens ten koste van mezelf gaan, als het echt allemaal niet loopt. Dan voel ik me daar verantwoordelijk voor. Maar nu voel ik mij op het moment hartstikke goed en voor mij is op dit moment prettig om die rol in te vullen.'

Goede omstandigheden

'Voor ons valt hier echt niks te klagen. Tophotel, topgrasvelden. Als je dat vergelijkt met de eerste training die we hebben gehad in Nijmegen, is het een wereld van verschil. We kunnen hier een stuk beter aan de slag, wat dat betreft is het altijd geslaagd.'

Er wordt vaak gezegd dat een trainingskamp pas geslaagd is als de eerste wedstrijd daarna wordt gewonnen. 'Van mij mogen we die eerste verliezen, als we al die andere daarna winnen. Ik snap dat er zo naar wordt gekeken, maar het heeft wel degelijk impact op het team.'

Play-offs minimaal haalbare

'Ik vind de play-offs het minimale wat wij moeten halen. het gat naar boven is niet zo groot. Ik vind juist dat we omhoog moeten kijken. We hebben een jonge ploeg en we willen graag ontwikkelen, maar uiteindelijk draait het om het resultaat. Dat is ook een stap die veel jonge jongens moeten maken, dat is ook een heel logisch proces. Dat hebben we in gang gezet vanaf het begin van het seizoen. Daar moeten we nu ook in doorpakken.'

Extreem jong

'De selectie is wel extreem jong. Dat is de situatie nu, zeker ook door de blessures van Tom Overtoom en Randy Wolters zijn er nog meer jonge jongens bij gekomen. Ik moet zeggen, dat vind ik ook wel leuk. Het is wel heel jeugdig af en toe. Soms wel lachen, soms irriteert het me ook wel, moet ik zeggen. Maar het hoort erbij.'