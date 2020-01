De Graafschap in Spanje dag 3: Bizar oefenduel trekt veel bekijks

De Graafschap verblijft deze week in Spanje om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Vandaag deel 3 van het verblijf in Sotogrande: over tenues, VIOD en NEC-spionnen

door Richard van der Made

Op de derde dag van het trainingskamp speelde De Graafschap al zijn oefenwedstrijd. Een bewuste keuze van de clubleiding, omdat over zes dagen de herstart van de competitie alweer is. 'Het is wel apart zo vroeg in de week', stelde keeper Hidde Jurjus na de 2-2 tegen Europa FC. 'Maar we hebben de goede dingen geprobeerd te doen en er zaten zeker goede aanvallen tussen.'

Dat klopte allebei wel. De Graafschap toonde tegen de club uit Gibraltar zeker zijn goede wil en speelde in het laatste kwartier van de eerste helft prima voetbal. Ook na rust toonden de Superboeren in Spanje ook even een korte fase dat het nog altijd effectief kan zijn toen binnen drie minuten twee kansen werden benut. Die fases moeten de selectie het nodige vertrouwen geven op weg naar de herstart van de competitie.

'Ik heb mooie dingen gezien, maar ook slippertjes en een afspraak die we niet nakomen', legde trainer Snoei de vinger op de zere plek. Jasper van Heertum, die zich uitstekend ontwikkeld bij De Graafschap, maakte een domme overtreding in de zestien en bij een vrije trap keek iedereen elkaar aan bij een rake kopstoot.

Zo noteerde De Graafschap alweer het elfde gelijke spel sinds de start van de competitie. 'En dat wordt oervervelend', vindt Snoei zo langzamerhand. Positief was anderzijds weer de rol van de invallers. Breinburg, verrassend begonnen op de bank, scoorde fraai, aanwinst Sven Blummel deed goede dingen en oogt fit en gretig. En Van Heertum was volgens Snoei zelfs de beste Graafschapper in de tweede helft. 'Eigenlijk al een bassispeler', roemde de flamboyante coach de 22-jarige Brabander.

Tierende keeper

Het was best een bizarre middag met hilarische momenten. Spelers van de tegenstander die op het laatste moment aankomen op slippers en woedend toeteren als het hek naar het complex hermetisch gesloten blijft. Als de verslaggever van Omroep Gelderland, toevallig ook in de rij voor de poort, een foto wil nemen van de boze keeper die tierend uit zijn auto komt, wordt de Spanjaard alleen nog maar wilder. Als het hek eindelijk open gaat, raast de Audi met gierende banden naar de rand van het veld.

Amateuristisch

Daar wordt het alleen nog maar grappiger. Of misschien beter gezegd, amateuristischer. Aan de overkant van het veld, waar de banken voor trainers en spelers staan opgesteld, is al snel sprake van paniek. Wat blijkt, beide ploegen hebben zo ongeveer dezelfde groene shirts meegenomen. 'Een misverstand, maar dat hoort er ook bij in Spanje', reageert Snoei nuchter als de wedstrijd gespeeld is. 'Dit is wel heel amateuristisch', vindt commercieel manager Henk Bloemers die weer eens een grote groep sponsors op sleeptouw heeft genomen. Net als vorig jaar is het weer een gezellige boel. Dat kun je wel aan Bloemers overlaten.

De selectie van VIOD bekijkt de verrichtingen van De Graafschap

'Hé VIOD', hebben jullie niet nog wat shirts over', schreeuwt één van de sponsors richting de selectie van de Doetinchemse amateurclub. Maar het rood van VIOD, op trainingskamp in Marbella, blijft om de schouders van de goed gemutste spelers. Oranje hesjes brengen in eerste instantie hulp. Even later, bij een spelhervatting, wisselt Europa FC snel naar inmiddels overgekomen witte tenues. Zo lijkt het uiteindelijk toch nog een serieuze wedstrijd met zelfs de nodige aanmoedigingen van de Achterhoekers op de houten tribunes.

Maar er zijn meer belangstellenden op deze frisse zaterdagmiddag. Voormalig NEC-coach Anton Janssen neemt een kijkje bij de wedstrijd. In zijn kielzog is ook NEC-scout Nick Kersten meegereisd die zich hier en daar laat informeren over De Graafschap. Naar verluidt wilde NEC in Spanje wel tegen de Superboeren oefenen, maar Snoei had daar weinig trek in.

Anton Janssen (rechts) met NEC-scout Nick Kersten

Kersten spioneert en analyseert er aandachtig op los. En Janssen, tegenwoordig spelersbegeleider en vorig jaar nog trainer van De Treffers, zal zijn kennis mogelijk ook wel delen met oude Nijmeegse bekenden. Zo gaat dat nu éénmaal en De Graafschap zal niet schromen hetzelfde te doen.

Even verderop zit een 'delegatie' van FC Emmen. Maar nu even met de pet op van Lopharm, een leverancier in sportverzorging. Ernst Söllner is één van hen, oud-speler van FC Emmen en Veendam. Hij is net als Snoei onder de indruk van Jasper van Heertum. Dan zal het inderdaad wel zo zijn. De talentvolle Brabander is ondanks zijn slippertje, de uitblinker van de middag. Een vaste basisplaats, waar dan ook, lonkt steeds nadrukkelijker.