Snoei lacht om miscommunicatie over tenues: 'Ach, dat gebeurt in Spanje'

Mike Snoei zag goede dingen tijdens het oefenduel van De Graafschap, maar ook een aantal mindere. 'We komen een afspraak niet na en die penalty was een slippertje.'

De Graafschap speelde met 2-2 gelijk tegen Europa FC, een club die uitkomt in de bescheiden competitie van Gibraltar. De tegenstander liet echter zien over voldoende voetbalkwaliteiten te beschikken en maakte het De Graafschap op alle fronten lastig. Fouten werden afgestraft en fysiek stond het team ook zijn mannetje.

Minderwaardig

'Dat wisten wij ook wel', reageerde trainer Snoei. 'Daarom waren wij ook wat verbaasd dat er wat minderwaardig over deze tegenstander werd gesproken. Maar dit zijn jongens die uit de Segunda B in Spanje worden gehaald. We konden vol aan de bak en daar was ik blij mee. Ik heb voldoende aanknopingspunten gezien.'

Afspraken

Snoei had gemengde gevoelens na weer een gelijkspel. 'Ik vond de instelling uitstekend en heb in de eerste helft een minuut of 25 goede dingen gezien. Bij die 1-0 dekten we niet goed bij een standaardmoment. We komen een afspraak niet na. Aan de andere kant hoop je daar ook wel een beetje op tijdens een zo'n kamp, al heb ik het dan liever tijdens een training.'

'Van Heertum basisspeler'

Ook de late 2-2 hakte er even in bij Snoei. 'Oervervelend, zeker omdat het Jasper van Heertum overkwam. Onze beste man in de tweede helft. Wij vinden hem eigenlijk al een basisspeler, maar hij heeft grote concurrentie van Van de Pavert en Van Huizen. Helaas maakte hij een slippertje en dan spelen we weer gelijk.'

Ophef en misverstanden waren er vooraf. Beide teams dachten in het groen te spelen, waardoor het duel flink werd vertraagd. Het kwam nogal amateuristisch over, maar De Graafschap leek geen blaam te treffen in de kwestie. Snoei bleef ook rustig. 'Ach, dat gebeurt in Spanje. Miscommunicatie, het was ook nog exact dezelfde kleur groen', lachte hij.

Europa FC is overgestapt op witte tenues die later werden gebracht

Grote mannen

Om vervolgens een en ander in perspectief te zetten. 'Maar joh, de lunch was vandaag verlaat en de bus is ook al eens te laat geweest. Daar hoop je soms ook op. Zo worden het grote mannen. Een beetje weerstand is goed, ze zijn al zo verwend. Je zag dat die Spaanse gasten nergens last van hadden met die tenues. Wij moesten er echt even inkomen', glimlachte de trainer van De Graafschap.