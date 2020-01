VIDEO | Nieuwjaarsduik in Harderwijk: 'Volgend jaar doe ik het weer'

Zaterdag sprongen zo'n 150 deelnemers in de kou het water in. Een deelnemer is blij dat de duik terug is. 'Vorig jaar heb ik het gemist. Wat dit soort dingen betreft is Nederland echt mooi.'

Kijk hier naar beelden van de duik:

Voor een andere bezoeker was het de eerste keer. 'Het was een leuk idee, dus waarom niet. Het is echt heel gaaf en tof. Volgend jaar doe ik het weer, sowieso.'

Het startschot voor de duik werd gegeven door olympisch kampioene Marianne Timmer.