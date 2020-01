Minister Brinkhorst over MKZ in Kootwijkerbroek: 'Te weinig empathie, geen excuses'

Laurens Jan Brinkhorst - minister van landbouw tijdens de MKZ-crisis - zegt dat hij in 2001 te weinig empathie had met de inwoners van Kootwijkerbroek. Dat zegt Brinkhorst in een interview met Nieuwsuur.

Komende week oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de hoogste economische rechter van Nederland, of het ruimen van 60.000 dieren in 2001 terecht was. Het ruimen van de dieren zorgde destijds voor grote onvrede in Kootwijkerbroek. Er braken rellen uit op het moment dat ruimploegen de dieren kwamen doden.

Brinkhorst zegt tegen Nieuwsuur dat hij achteraf te weinig empathie had. Excuses overweegt hij niet, een bezoek aan het dorp evenmin. 'Zeker niet, er is al zoveel gebeurd en zoveel gezegd. Ik denk ook niet dat heel veel mensen in Kootwijkerbroek het prettig vinden om te zien dat ik nog steeds springlevend ben.'

In oktober kreeg Omroep Gelderland stukken in handen waaruit blijkt dat het niet meer na is te gaan of er in 2001 daadwerkelijk mond-en-klauwzeer is geweest in Kootwijkerbroek. Hiermee lijken de boeren gelijk te krijgen in hun jarenlange strijd.

De rechter doet op 7 januari uitspraak.

