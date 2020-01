Gelderland wordt steeds populairder: hoe houden we die toeristen in bedwang?

Meer toerisme, maar niet alles tegelijk en alles op dezelfde plekken. 'We gaan echt aan de slag om mensen te verleiden om in anderen perioden in het jaar te komen', vertelt Bastiaan Overeem van Visit Veluwe. 'De late herfst maar ook de winterperiode, daar is ruimte. Toeristische ondernemers geven dat ook aan bij ons.'

En Visit Veluwe wil dat toeristen ook naar wat onbekendere plekken van de Veluwe gaan. 'Afgelopen jaar zijn we aan de slag gegaan met de belevingsgebieden om het toeristisch aanbod verder te ontwikkelen. Juist om de wat onbekende plekken een reden te geven om te bezoeken', aldus Van Overeem.

Belevingsgebieden

Daarom zijn er verschillende themagebieden bedacht. Ede en omgeving profileert zich met het Airborne-verleden als 'De Bevochten Veluwe", terwijl Apeldoorn met Paleis Het Loo bijvoorbeeld het etiket 'De Koninklijke Veluwe' krijgt.

Verder zijn er onder meer nog 'De Smakelijke Veluwe' (Food Valley, eveneens omgeving Ede), 'De Hoge Veluwe' (de natuur van Nationaal Park De Hoge Veluwe), 'De Industriële Veluwe' (oude stoomtrein naar Apeldoorn en industrie langs het Apeldoornskanaal) en 'Veluws Verleden' (onder meer vestingstad Elburg).

Landmark

In Ede is onlangs op de Ginkelse Heide een groot monument geplaatst, een duidelijk landmark in de Airborne-historie. Even verderop zit op een van de voormalige kazerneterreinen educatief centrum De Smederij over de Tweede Wereldoorlog en Ede als kazerneplaats. 'Soms moet je piekmomenten accepteren, zegt onderzoeker Jan Jaap Thijs. Zijn bureau Ruimte en Vrije Tijd adviseert gemeenten en provincies hoe ze de balans kunnen houden tussen de lusten en de lasten van toerisme.

'Tweede Pinksterdag op de Posbank. Daar zijn heel veel dagbezoekers die maar één kopje koffie besteden. Het is de uitdaging om deze mensen ook naar andere plekken te sturen, zodat ze niet en masse hetzelfde rondje blijven rijden.'

'Mensen lopen warm voor betekenisvol toerisme', merkt Thijs in zijn onderzoeken. 'Mensen zijn steeds meer op zoek naar verhalen. Ze willen terug naar onze eigen geschiedenis en die terugvinden in de dorpen, steden en landschappen.'