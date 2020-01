NEC in Spanje dag 3: de tienertoer doet goed mee

NEC verblijft in het Spaanse Estepona voor een trainingskamp. Omroep Gelderland is erbij en doet verslag via dit blog.

De dag begint met een ontbijt in Estepona Palace, waar NEC deze dagen verblijft. Het weer is wat minder mooi, een beetje bewolking.



De spelers gaan naar buiten voor de volgende training. Die zal wat meer wedstrijdgericht zijn.



Dave Kelders is al heel druk geweest, hij moet zorgen dat al het materiaal beschikbaar is en op het trainingsveld terecht komt. Maar Dave zijn humeur is altijd goed.

Fraai complex

Het trainingscomplex is fraai gelegen tussen de bergen boven Estepona.

Dat weten ze bij FC Emmen ook. De club, die in 2018 ten koste van onder meer NEC naar de eredivisie promoveerde, traint op het veld ernaast.

Teammanager Muslu Nalbantoglu is deze dagen ook druk met van alles. De voormalige rechtsback van NEC en De Graafschap is hier nu voor het derde jaar op rij en weet de weg al overal.

Unieke constructie

NEC heeft een unieke constructie met drie trainer die op basis van gelijkwaardigheid werken. François Gesthuizen (rechts) voert doorgaans het woord. Adrie Bogers (midden) was ooit hoofdtrainer en daarna assistent. Een vreemde carrière, waarover wij hem graag eens hadden gesproken. Maar een verzoek tot een interview wordt niet gehonoreerd. Dus blijft het een mysterie hoe Bogers een en ander heeft ervaren.

NEC traint vandaag elf tegen elf en bij de eerste partij lijkt er een verrassing in de basis, want Anthony Musaba, Jonathan Okita en Ole Romeny lijken te zijn gepasseerd. Maar dat is niet het geval. Ze spelen aan de andere kant, zodat ze meer weerstand kunnen geven aan de NEC-defensie en omgekeerd. Later wordt dat teruggedraaid. De basiself is dezelfde als in de laatste wedstrijd voor de winterstop, toen Eindhoven met 4-1 werd verslagen. En ze geven vrijwel niks weg, doelman Mattijs Branderhorst verveelt zich een beetje.

Een andere doelman kan zich wel onderscheiden. De pas 17-jarige Robin Roefs, die al deel uitmaakt van nationale selecties, stopt een strafschop van Zian Flemming. Die baalt daar flink van. 'Je bent van de lijst af', bijt een medespeler hem toe.

Wat wel opvalt is dat de reserves, met voornamelijk tieners. de bal eigenlijk makkelijker rondspelen dan de basis. Dirk Proper speelt daarbij een essentiële rol. De Frenkie de Jong van NEC heeft nooit ruzie met de bal.

De training wordt gadegeslagen door Anton Janssen. Zes jaar geleden nog trainer van NEC. En ook oud-speler van de Nijmeegse club. Maar vooral bekend als de man die de beslissende strafschop benutte namens PSV in de Europacup 1 finale tegen Benfica. Dat was in 1988, toen waren de meeste spelers die nu op het veld staan nog niet eens geboren.

Ondertussen is Dave al bezig met de dag van morgen. Er zijn kleedkamers op het complex en die zijn nodig voor de wedstrijd tegen Lincoln Red op zondag. Dave claimt ze vast op deze wijze.



Leider van NEC

In de partij valt de rol van Rens van Eijden op. Hij wint al zijn duels en de aanvoerder is verbaal ook heel nadrukkelijk aanwezig. Hij is meer dan ooit de leider van dit jeugdige NEC.

Ole Romeny is ook nadrukkelijk aanwezig. Hij krijgt twee strafschoppen mee. Hij is één van de tieners die al een basisplaats heeft. foto: Broer van den Boom



Dat zien ook algemeen directeur Wilco van Schaik en hoofdscout Nick Kersten, het technisch kader van de club bij gebrek aan een technisch directeur.

De training eindigt met de enige goede actie van Jonathan Okita, die met zijn zwakke linkerbeen eindelijk een goede voorzet geeft die door Anthony Musaba wordt afgerond. Er is nog een korte nabespreking. Maar wat toch opvalt, is dat NEC eigenlijk een soort tienertoer aan het worden is. Deze opstelling zou kunnen worden gemaakt met alle tieners op dit trainingskamp:

Roefs; van Rooij, Odenthal, van Ottele, El Karouani; Proper, Beekman, van der Sluijs; Musaba, Romeny, Sellouf.

De spelers verlaten het veld en wat rest is het vredige gerinkel van de koeienbellen in de heuvels boven het trainingscomplex.

Terug in het hotel is het tijd voor de lunch.

Geen middagtraining

In het oorspronkelijke schema stond een middagtraining gepland. Maar die wordt geannuleerd. De spelers gaan in plaats daarvan op het strand wandelen en rennen. foto: Broer van den Boom

Sommige spelers gaan dan ook nog even een balletje trappen op het fraaie strand van Estepona. Dirk Proper doet dat op zijn sokken. foto: Broer van den Boom

NEC heeft vlak voor het donker wordt ook nog een persmoment ingelast, maar dat wordt niet echt druk bezocht. Het fameuze trio van ForzaNEC is er uiteraard wel en verder staat onder meer Rens van Eijden Omroep Gelderland te woord.

De dag van morgen wordt heel anders met twee wedstrijden. De basis neemt het op tegen Lincoln Red uit Gibraltar en de reserves spelen tegen derde divisionist VVSB.