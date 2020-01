Betalen voor benzine maar geen druppel in de tank

Een van de gedupeerden is Danny Klomp uit Deventer. Hij was met vriendin en kind onderweg naar zijn schoonouders in Apeldoorn. 'Mijn vriendin tankte. Pinpas erin, pincode ingevoerd', begint Klomp zijn relaas. Maar toen ging het mis. 'Wat duurt dit lang, zei mijn vriendin. Toen ik de motor weer startte bleef de meter laag. Er zat wel voor 40 euro in.'

Klomp en gezin reden uiteindelijk 'op de gok naar huis' en hebben het daar weer geprobeerd. 'Toen ging het wel goed, maar wel weer 40 euro van de rekening. Terwijl we als we de tank helemaal volgooien ongeveer 58 euro kwijt zijn en geen 80.'

De volgende keer gokt de Deventenaar liever niet: 'Het was laat in de avond en ik heb een kind van bijna vier maanden. Dan wil je niet met een lege tank langs de weg komen te staan.'

'Hij kreeg er alleen lucht uit'

Klomp is niet de enige, blijkt uit een bericht op Facebook. Een ander reageert: 'Ik was er rond 10 uur. Werd gewaarschuwd door iemand die al geprobeerd had te tanken. Hij kreeg er alleen lucht uit, maar het kostte wel geld. Een andere man die er bij was had alle pompen nagelopen, maar er kwam geen benzine uit.'

De onbemande pomp van Firezone in Apeldoorn. Foto: Google Maps

'Dit moet een storing zijn bij de pomphouder', zegt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland in Amsterdam die zorgt dat het betalingsverkeer goed functioneert. 'Klanten die hierdoor gedupeerd zijn moeten de pomphouder hierop aanspreken. Die zorgt er namelijk voor dat de betaalautomaten van de pompen zijn 'ingeregeld'.'

Gesjoemel door pomphouders wordt niet geduld. 'Dan word je heel snel van het betalingsverkeer afgesloten', zegt de woordvoerder van Betaalvereniging Nederland.

Firezone was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar. Ook niet voor Klomp die zijn beklag wilde doen. 'Ik hing tien minuten de wacht. Ik heb het contactformulier maar ingevuld. Als het om 3 euro zou gaan... Maar ik heb voor 40 euro getankt, maar kreeg geen druppel.'