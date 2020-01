Nieuwe natuurbegraafplaats bij Elspeterbos populair: 'Je ligt hier voor eeuwig'

Het is voor sommigen misschien een beetje luguber gezicht: een graf in het openbaar toegankelijke Elspeterbos. Toch is daar sinds kort het eerste natuurgraf in het bos te vinden. Er is in totaal ruimte voor liefst 1200 graven.

Vol trots laat Arjan Jurry, directeur van het Elspeterbos, een proefplek zien waar twee lichamen kunnen worden begraven: 'Je ziet hier vier vlaggetjes staan. Dat is de oppervlakte van twee graven, ongeveer 36 vierkante meter bij elkaar. Op de graven komt dan een stukje boomstam met daarop de naam van de overledene en de datum van geboorte en overlijden.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

En dat stukje boomstam is straks eigenlijk het enige waaraan je het graf kan herkennen. Er mag geen grafsteen worden geplaatst en ook mogen de graven niet worden geruimd. 'Uiteindelijk verdwijnt het graf gewoon in het bosgebied. Nadat iedereen begraven is, wordt het gewoon weer natuur.'

'Hang naar vrijheid'

Een natuurgraf in het Elspeterbos kost ongeveer 6500 euro en is daarmee iets duurder dan een gewoon graf. Toch zijn er veel mensen in geïnteresseerd. Jurry heeft wel een verklaring: 'Ik denk dat het toch de hang is naar een stukje vrijheid. Bovendien gaat het om eeuwige grafrust, dus je wordt niet geruimd. Nabestaanden hebben dus geen zorg voor het onderhoud van het graf.'

Dat het iets duurder is dan een gewoon graf moeten de gebruikers dan maar op de koop toenemen, vindt de directeur. 'Het is immers voor eeuwig', zegt hij met een glimlach.