Directeur De Graafschap: 'Het ongepolijste van Snoei neem ik voor lief'

door Richard van der Made

Met zijn onafscheidelijke blauw witte sjaal om de nek is de 50-jarige Achterhoeker een opvallende verschijning langs de rand van het trainingsveld in Spanje. Hij mag dan sinds september 2017 algemeen directeur zijn, Ostendorp is vooral ook supporter van De Graafschap en liefhebber van voetbal.

Leuke dagen

'Mijn rol hier? Die heb ik misschien niet echt, maar ik vind het belangrijk om er te zijn. Je zit er bovenop en ziet goed hoe iedereen met elkaar omgaat. Zaterdag zijn er bijvoorbeeld ook dertig sponsoren hier. Zij maken dit trainingskamp ook deels mogelijk. Ze moeten een paar leuke dagen hebben natuurlijk. Daar ligt dan ook werk voor een directeur. Hoe kan ik bepaalde mensen met elkaar verbinden. Waar kan ik nog een bijdrage leveren. Ik wil altijd het wij-gevoel aanwakkeren. Daar kan ik echt van genieten.'

Tweede van rechts burgemeester Boumans van Doetinchem

Ontspanningsmoment

Overal maakt Ostendorp een praatje tijdens de training op de Polo Club van Sotogrande. 'Onze burgemeester van Doetinchem is hier bijvoorbeeld drie dagen bij de selectie. Hij zei ik wil er graag bij zijn. Wij hebben gezegd je mag overal bij zijn. Zo kweek je ook weer begrip naar elkaar. Tegelijkertijd is dit ook wel ontspanningsmoment voor mij. Even uit de dagelijkse sleur van het kantoor. Ik houd heel erg van het kijken naar voetbal. Hier heb je meer een ritme van de dag om de trainingen te zien. Daar kom je anders bijna niet aan toe.'

Ontmoetingsplaats

Ostendorp geldt als een verbinder. De Graafschap als boegbeeld en kloppend hart van de Achterhoek. Dat is wat de voormalig CDA-bestuurder drijft. 'De club zie ik als vaste ontmoetingsplaats voor ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheid en onderwijs. We willen een verbindend element zijn voor de regio. Dat had ik ook voor ogen. Hoog opgeleide jongeren in ons stadion bijvoorbeeld in contact brengen met het bedrijfsleven. En zo kan ik vele voorbeelden noemen. We laten zien dat het lukt en zijn aardig op streek.'

Metamorfose op De Bezelhorst

De Graafschap verhuist binnenkort definitief naar De Bezelhorst in de wijk Overstegen waar nu al regelmatig wordt getraind op kunstgras. Doel is om alle jeugdteams, de beloften en ook het eerste elftal op deze plek onder te brengen. Maar Ostendorp wil dat er meer gebeurd. Hij ontvouwt de plannen voor een grootschalig project. 'We willen daar ook echt rigoureuze aanpassing van de bouw. De Bezelhorst moet het centrum worden van al onze activiteiten.'

Zaadjes planten

Ostendorp richt zich op volledige particuliere financiering. De kosten worden geraamd op ongeveer 2,5 miljoen euro. De gemeente is volgens de directeur geen partij als het gaat om leningen of giften. 'Het wordt inderdaad een metamorfose en ik schat de kans op meer dan 50 procent dat het ons lukt. Ik wil en moet hierin de aanjager zijn. De plannen uitwerken en concreet maken wordt een speerpunt in mijn beleid voor dit jaar. We zijn al zaadjes aan het planten en mensen met elkaar aan het verbinden.'

'Wat we graag willen is dat op De Bezelhorst straks alles voorhanden is', vervolgt Ostendorp. 'Een gym, nieuwe kleedkamers, zodat ze niet eerst terug moeten naar de andere kant van de stad naar het stadion. En op de nieuwe accommodatie bijvoorbeeld ook kun maaltijd kunnen nuttigen. Dat vraagt allemaal om een flinke aanpassing.'

Promotie

Promotie zou als katalysator werken voor de ambitieuze plannen van De Graafschap. Eredivisie betekent op vele fronten meer inkomsten en zou ook positief werken naar eventuele geldschieters die het project mede willen dragen. De komende maanden worden daarin dus cruciaal. 'Maar financieel hebben we gelukkig grote stappen gezet. Commercieel doen we het goed. De krapte die we kenden is wel voorbij. We hoeven niet meer zo te kijken of we bepaalde facturen wel kunnen betalen, al zijn we er nog steeds niet. '

Ongepolijste Snoei

In de race om promotie ligt er veel druk op de uitgesproken trainer Mike Snoei. Ostendorp heeft een goede verstandhouding met de trainer. 'Ik geniet echt van de samenwerking met Mike. Natuurlijk heeft hij dat ongepolijste. Maar dat neem ik voor lief. Ook als hij soms dat randje opzoekt in het communicatieve. Het is ook zijn kracht.'

De directeur roemt de arbeidsethos van zijn trainer. 'Mike is de eerste die elke dag op de club is en de laatste die weer weggaat. Ik vind het ook ongelooflijk mooi om te zien dat hij vrijwel iedere zaterdag jeugdwedstrijden komt kijken. En zich op maandagen bijvoorbeeld door jeugdtrainers laat bijpraten, met ze evalueert en zaken bespreekt. Dat ademt aan alle kanten voetbal.'

Ostendorp is inmiddels wel gewend aan de grillen en het onvoorspelbare karakter van het betaald voetbal. De politiek is er bijna niets bij. 'Ik was twee jaar geleden na mijn burgemeesterschap op zoek naar wat meer dagelijkse hectiek. Dat is wel gelukt', lacht Ostendorp op de houten tribune langs de kant van het schitterende trainingsveld in zonnig Spanje.

Opportunisme

Feit is dat de Achterhoeker iedere dag opnieuw zijn ziel en zaligheid in De Graafschap stopt. En ervaart dat hij in een bijzondere wereld is terecht gekomen. 'De media, het opportunisme, de emotie. Alles wordt veel groter uitgelicht. Soms denk ik wel eens, waar gaat het allemaal over. Maar ik geniet er ook van.'

Wat ik hoop is met mijn bestuurlijke ervaring vooral te verbinden en hier en daar ook wat afstand te nemen als er verhitte emotie is. Wat ik heb gemerkt is dat iedereen met eigen perspectief naar De Graafschap kijkt. Of je nu supporter bent op de Spinnenkop of in de Raad van Commissarissen zit. Maar de onvoorwaardelijke liefde is wat ons samen bindt. Als we dat vast kunnen houden en verder uit gaan dragen, is het goed.'