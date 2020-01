Mitch verder in The Voice, Marlane strandt

Zanger Mitch uit Aalten heeft zich geplaatst voor de eliminatieronde van talentenjacht The Voice of Holland (TVOH). Hij won vrijdag de zogenoemde battle van zijn opponent Dion Metselaar.

De twee kruisten de degens op Chained To The Rhythm van Katy Perry. En Mitch (20) won.

Mitch Lodewick is er maar druk mee, want sinds vorig jaar vormt hij samen met de Aaltense jongens Brent Schoppers, Kelvin te Brake en Stijn Roedema, de band FLEX! DAILY. 'We coveren Nederpop, rap en hiphop', legt de Achterhoeker uit. 'Er zijn tegenwoordig heel veel deejay's die deze muziekstromen laten horen. Wij willen een tegengeluid laten horen.'

Maar, geeft hij ruiterlijk toe, Mitch Lodewick wil vooral als solozanger beter worden. 'Ik wil gewoon heel veel kunnen. Daarom doe ik aan TVOH mee. Ik heb ook aan Idols meegedaan en Deutschland Sucht Den Superstar.'

Weer naar school

En wie weet gaat hij weer de schoolbanken in. Mitch wil na de zomervakantie graag naar de Rockacademie in Tilburg. Maar de selectie is zwaar. 'Je moet een motivatiebrief schrijven en demo's opsturen.'

In de tussentijd is hij bij RTL4 te zien op vrijdagavond in TVOH. De Aaltenaar is nu doorgedrongen tot de knock-outronde. Daarna beginnen de liveshows. Komende vrijdag is er eerst nog een (opgenomen) battle te zien.

Exit voor Marlane uit Ochten

Wie niet terugkeert in TVOH is Marlane Dirksen uit Ochten. Ze vloog er vrijdagavond in het 'rechtstreekse gevecht' met Danilo Kuiters uit. Op haar Instagram blikte de Betuwse zangeres terug: 'Wat een geweldige avond, spannend...50/50 kans er kan er maar 1 door en dan is @danilokuiters onwijs goed‼'

Ze had de tijd van haar leven gehad, gaat ze verder. 'Veel geleerd.... nieuwe vrienden gemaakt... maar vooral een heel mooie ervaring. Je moet nu eenmaal kunnen verliezen-om een keer te winnen...'