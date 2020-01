VIDEO: Noodlift bij Arnhems flat in gebruik

De tekst gaat verder onder de video:

Woningstichting Vivare besloot de noodlift te bouwen na de brand in de portiek van de flat aan het Gelderseplein, waardoor de trap en lift niet bruikbaar zijn. Op nieuwjaarsdag was al een noodtrap geplaatst. De tijdelijke lift moet ervoor zorgen dat ook minder valide mensen het gebouw in en uit kunnen.

Het trappenhuis wordt dit weekend schoongemaakt. Hetzelfde geldt voor de gevels die roetschade hebben.

Even wennen aan de lift

Bewoners zijn blij dat de noodlift het doet. 'Ik woon op de negende verdieping', zegt een oudere bewoner met een klein wit hondje. 'Dat was heel heftig de afgelopen dagen, met de trap en m’n hond. Fijn dat er nu weer een lift is.’

Voor sommigen is het nog wel even wennen. Een bewoonster roept van drie hoog: 'Doet de lift het nou? Ik krijg de deur niet open.' Later als ze beneden is, zegt ze: 'Tsja, het is even wennen hoe het werkt, maar hij doet het. Fijn hoor!'

Ook een man die op de eerste verdieping woont, is blij met de noodlift. 'Ik heb hartklachten. Maar Vivare zou een nooduitgang moeten maken. Deze situatie is nog steeds onveilig', stelt hij.

Het trappenhuis dat dit weekend wordt schoongemaakt. Foto: Omroep Gelderland

Brandwacht ingezet

Vivare heeft een brandwacht ingehuurd die voor een veiliger gevoel onder bewoners moet zorgen. De brandwacht is 24 uur per dag en 7 dagen per week aanwezig.

Voorheen was er een conciërge, maar die is zo'n vijf jaar geleden vervangen door een buurtbeheerder. Die is vier dagen per week zo'n twee uur aanwezig in de buurt en ook telefonisch bereikbaar voor vragen. Die constructie wordt nu onder de loep genomen.

Flatbewoners zijn intussen een handtekeningenactie gestart om onder meer een brandtrap gerealiseerd te krijgen.

Bij de brand op nieuwjaarsnacht kwam een gezin vast te zitten in een lift. Twee gezinsleden, de vader en zoon, overleefden dat niet. De moeder en dochter raakten ernstig gewond.

