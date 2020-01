Arnhemmer Beekman heeft geen spijt van keuze voor NEC

'Ik loop hier nog maar een half jaar rond, maar sinds mijn overstap van Vitesse ben ik hier erg op mijn plek. De jongens hebben mij goed opgevangen bij Jong NEC en bij het eerste nu. Ik heb nog geen seconde spijt gehad van de keuze die ik heb gemaakt. Ik ben blij dat ik hier kan voetballen.'

Thomas Beekman (links) met een ander talent, Joep van der Sluijs

Scorende middenvelder

De middenvelder viel op bij Jong NEC. 'Ja, ik heb een goede eerste seizoenshelft gedraaid. Ik ben topscorer worden met zeven goals. Toen ik in een oefenwedstrijd tegen Sparta al mee mocht doen, scoorde ik al na tien minuten. Dat is natuurlijk een goede binnenkomer bij het eerste. Natuurlijk is je eerste indruk erg belangrijk, dus erg fijn dat ik meteen een doelpuntje kon meepikken. Ik ben in de jeugd altijd aanvallende middenvelder geweest en stond meestal wel in de top drie van de topscorers. Ik heb altijd wel een neusje voor de goal gehad.'

Trainingskamp

Beekman heeft het naar zijn zin op trainingskamp in Estepona. 'Tot nu toe is het erg leuk. Ik kreeg ongeveer twee-en-een-halve week geleden te horen dat ik mee mocht. Ik ken heel veel jongens wel. Ik heb in de jeugd met Anthony Musaba gespeeld en vaak tegen Ole Romeny en Cas Odenthal. Soms heb je als jongeling wat moeite als er veel oudere jongens zijn, maar hier is dat dus heel anders.'