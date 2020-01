'Denk aan Arnhem', briefje op matras bij containerbrand voor Wageningse flat

De brand brak rond 22.45 uur uit in een gft-container. Die stond aan de straat voor de flat aan de Troelstraweg. De brand was snel geblust.

Verwijzing naar fatale flatbrand

In de portiek van de flat stond op het moment van de brand een matras. Blijkbaar dacht een van de bewoners anderen daar een plezier mee te doen, getuige het briefje met de tekst 'Gratis meenemen!'. Een medebewoner was daar duidelijk minder gelukkig mee en maakte daarop de verwijzing naar de fatale flatbrand in Arnhem.

Foto: 112 Nieuws Wageningen

Voor de brand in Arnhem tijdens nieuwjaarsnacht zijn twee tieners opgepakt, die mogelijk met vuurwerk een bank in de portiek in brand hebben gezet. Daardoor kwam een gezin vast te zitten in een lift. De 39-jarige vader en 4-jarige zoon overleefden dat niet, de moeder en dochter liggen nog in het ziekenhuis.

