Burgemeester Ede: 'Geef namen door van reljongeren oud en nieuw'

Tijdens oud en nieuw werden hulpverleners in Ede door jongeren bekogeld met vuurwerk. Het gaat om ongeveer 70 jongeren tussen de 12 en 15 jaar, schat Verhulst. Tot op heden is er volgens hem nog niemand aangehouden.

'Daarom roepen we mensen echt op: als je wat weet, als je mensen kent die erbij betrokken waren, geef dat door aan de politie of aan de gemeente.' Verhulst benadrukt dat dat ook anoniem kan.

'Echt ziekmakend'

Tijdens oud en nieuw zorgden jongeren in Ede voor onrust op straat. 'Ik ben daar nog steeds woest over, dat is echt ziekmakend. Ik was er zelf een gedeelte van de avond bij. Het was een constant bestoken van de politie, maar ook van woningen en van de brandweer door een groep jongens met zwaar vuurwerk.'

'Er staat een auto in brand, de brandweer komt er aan en dertig jongens lopen erachteraan om de brandweer te bekogelen', vervolgt hij. 'Het heeft totaal niks met oud en nieuw vieren te maken.'

In de nieuwjaarstoespraak sprak de burgemeester over 'een begin in mineur van 2020'.

