'Veteranenmoeder' Hiltje krijgt medaille

Hiltje heeft een unieke band met de veteranen. Haar familie hielp de Britse majoor Tony Hibbert in 1944 onderduiken, nadat hij als krijgsgevangene aan de Duitsers was ontsnapt. De families bleven na de oorlog vrienden voor het leven.

Vreselijk gemarteld

Britten helpen onderduiken, was erg gevaarlijk. Hibbert had dan ook ontzettende bewondering voor de Nederlanders die Britse militairen onderdak boden, vertelt Hiltje. 'In één schuur zaten bijvoorbeeld 50 Engelse mannen vier weken lang verstopt', vertelt ze.

Als de Duitsers daar achter zouden komen, waren de gevolgen enorm. 'Hibbert zei: wij worden krijgsgevangenen gemaakt, maar Nederlanders werden of gedood of soms vreselijk gemarteld.'

Emotioneel weerzien: 'You saved my live'

Hiltje herenigt vanaf 1984 Britse oorlogsveteranen met hun Nederlandse helpers uit de Tweede Wereldoorlog. Haar mooiste moment van de afgelopen 35 jaar? De eerste reünie tussen Britse oorlogsveteranen en de Nederlanders die hen hielpen onderduiken, die was emotioneel.

'Dat was zo mooi', vertelt ze glunderend. 'Er waren mensen die zeiden: you saved my life. Die hadden elkaar nooit meer gezien na de oorlog. Dat waren hele emotionele ontmoetingen.' Het begon met deze eerste reünie, later regelde Hiltje voor de Canadese en Engelse veteranen onderdak en begeleiding voor het bijwonen van de nationale herdenkingen in Nederland.

Steun en toeverlaat

'Jij bent een steun en toeverlaat van de veteranen als ze hier altijd weer komen', zegt Verhulst. Voor je onvermoeibare inzet voor de veteranen en voor onze geschiedenis, willen we je van harte bedanken', besluit hij en overhandigd de medaille van verdienste.

Naast de het organiseren van deze herenigingen en het begeleiden van Britse veteranen is Hiltje ook bestuurslid van de veteranenclub Arnhem 1944 Fellowship en betrokken bij het Voormalig Verzet Ede.

Britse onderscheiding

Het is overigens niet de eerste keer dat Hiltje onderscheiden wordt voor haar werk als Nederlandse veteranenmoeder voor de Britste strijders. In 2017 ontving ze de British Empire Medal, een hoge Britse onderscheiding die vergelijkbaar is met een Nederlandse koninklijke onderscheiding.

Zie ook: Market Garden: 'We moeten het verhaal levend houden'