Joep van der Sluijs hoorde met oudjaar dat hij mee mocht met NEC

'Ik hoorde het op oudejaarsavond. Ik was heel blij, een mooie kans voor mij. Ik speel in de A1 en dan mag ik mee met het eerste, dan zeg je natuurlijk geen nee. In het begin was het even wennen, hoe de spelers zijn en de trainingen. Ik pak het snel op en heb wel lekker lopen trainen. Ik geniet er volop van.'

Van der Sluijs komt uit Druten. 'Ja, DIO'30 is mijn oude club. Daar is Jord Roos trainer bij het eerste en hij is ook assistent bij de A1 van NEC, dus die zie ik wel regelmatig. En hier kom ik ook veel bekenden tegen met wie ik al heb gespeeld. Ik ben vooral met de jongste jongens en af en toe ook met de meer ervaren. Ze vangen me echt goed op en dan voel je je ook meteen thuis in het team.'

'Ik ben vooral een nummer tien, maar ik kan ook uit de voeten als rechts-of linksbuiten. Ik kan ook iemand vrij spelen. Ik ben een linkspoot en kan ook wel een doelpuntje maken. Ik heb nog niet gehoord wat ze met mij van plan zijn, maar deze kans ga ik met beide handen aanpakken.'