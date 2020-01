De Graafschap in Spanje Dag 2: 'Trainen, spelletjes en wandelen'

De Graafschap hield het vrijdag bij één lange training in de ochtend. In de middag was het tijd voor een lange wandeling door Estepona.

De Graafschap zit er warmpjes bij in Sotogrande. Het weer is opperbest en de sfeer in de selectie is ondanks de mindere prestaties van de laatste tijd nog goed. Ralf Seuntjens, die op de foto stoer zijn spierballen showt, is één van de gangmakers en doet er alles aan om de groep bij elkaar te houden. 'We doen veel spelletjes in het hotel. Ook dat is competitief. Je moet willen winnen, altijd. En het draagt bij aan de sfeer.'

De pers is dit jaar even niet welkom in het hotel. Henk de Jong gooide vorig jaar alle deuren voor de media open, maar echt gebruikelijk is dat niet in de voetbalwereld. Mike Snoei is en doet het anders. De regels zijn wat aangescherpt, maar het is nog altijd makkelijk en goed werken bij de Superboeren.

Groepsprocessen

Langs de rand van het trainingsveld zien we vandaag ineens de burgemeester van Doetinchem opduiken. Mark Boumans geniet van de gevarieerde training. 'Ik ben echt een sportliefhebber en kom ook heel vaak bij De Graafschap', zegt de 45-jarige Drent. 'Ik kan hier ook veel leren over groepsprocessen bijvoorbeeld. En ik heb nu een paar dagen vakantie waardoor ik met de selectie ben meegereisd.'

Foto onder: Burgemeester Boumans (tweede van rechts) kijkt aandachtig naar de training.

De burgemeester kijkt onder meer naar Sven Blummel, één van de nieuwe spelers (foto onder). De Brabander laat al zien dat hij over voetballende kwaliteiten beschikt. Zelfverzekerd is hij ook. 'Ik ben doelgericht, kom graag voor de goal met mijn diepgang en heb bij Den Bosch laten zien dat ik veel kan scoren. Ik wil met De Graafschap promoveren.'

De intensieve training van vrijdag eindigt na bijna twee uur. Veel partijspelletjes in de kleine ruimte waardoor lekker veel gescoord kan worden. Richard Roelofsen is één van de trainers die er bovenop zit. Verslapping duldt de Doetinchemmer niet. 'We zijn net een stel oude wijven. En dan bedoel ik iedereen', buldert Roelofsen over het complex.

Na de training evalueert hij kort met keeperstrainer Susebeek (zie foto onder). Hij is tevreden over de inzet. 'Maar als je onder deze omstandigheden ook niet gemotiveerd bent. Dan moet je echt iets anders gaan doen. Alles is hier top. In Nederland is het nul graden.'

De tweede training van de dag sneuvelt. De staf kiest voor een wandeling over de sjieke boulevard van Marbella (zie foto met Hidde Jurjus en Daryl van Mieghem voorop). Ook hier verzamelen dezer dagen veel profclubs zich om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Feyenoord en PEC Zwolle zijn er vaste gasten.

Afhankelijk

Morgen wacht een serieuze dag met de eerste en enige oefenwedstrijd in de middag. Tegenstander is Europa FC uit de competitie van Gibraltar. 'Een aardig ploegje dat ook Europees speelt', weet perschef Marc Teloh te melden. Ook technisch manager Peter Hofstede noemt de opponent van morgen in Sotogrande een prima test. 'In die ploeg zitten ook drie internationals van Gibraltar en wat aardige Spaanse spelers. Je bent toch afhankelijk van wat hier zit aan ploegen en we konden zaterdag tegen ze spelen. Dat was ook onze voorkeur.'

Hans Martijn Ostendorp, de algemeen directeur van De Graafschap is ook present in Spanje