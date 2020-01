Bordspelen populair tijdens trainingskamp De Graafschap: 'Het helpt ons te promoveren'

Trainingskampen zijn er om arbeid te verrichten en voorbereidingen te treffen op de competitie. Maar er is ook tijd voor ontspanning. Tegenwoordig trekken voetballers zich met hun muziek en koptelefoons dan vaak terug terug in de lobby van het hotel of zelfs de eigen kamer. Samen tijd doorbrengen zie je steeds minder.

Bij De Graafschap is dat anders, zeker in de huidige selectie. Ouderwetse bordspelen zijn populair in de avonduren. De selectie valt niet uit elkaar en brengt de tijd volgens Ralf Seuntjens samen door. De aanvoerder is één de gangmakers. 'Ik stimuleer dat absoluut', zegt de Brabander na de tweede training in het zonnige Sotogrande.

Caseboarden

'We kaarten in de avond als we vrij zijn en bespreken dan samen ook dingen. Maar bordspelen doen we ook met elkaar. Het is goed voor de sfeer. Die is al goed, maar spelletjes dragen daar aan bij. Er is genoeg zoals padel (mix van tennis en squash, RvdM). Ik ben op dit moment met Jesse Schuurman, Sven Brummel en Branco van den Boomen aan het caseboarden. Hartstikke leuk. Ik ben ook echt een spelletjesman.'

Chagrijnig en schelden

Naast het verhogen van de sfeer, zit er nog een ander voordeel aan het spelen van spelletjes vindt Seuntjens. 'Het is competitief. Ook hier moet je willen winnen. Op die manier kun je het ook weer vertalen naar wedstrijden de tweede seizoenshelft. Ik denk dat dat ons gaat helpen om te promoveren. Wie de slechtste verliezer is? Dat ben ik. Ik kan echt chagrijnig worden en schelden. Dan slaap ik niet lekker. Maar de rest is ook niet vrolijk hoor als ze verliezen.'

De Graafschap treft het in Sotogrande. 'Het weertje hier maakt het natuurlijk echt leuk. Dat is helemaal top en dat zijn de velden en de accommodatie ook. En alles is dichtbij als je op trainingskamp bent. Je bent de hele dag bij elkaar.