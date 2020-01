Zwemdiploma A 'in the pocket' voor 30-jarige broers

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'De schuld van Mark'

'Ik denk dat het Mark zijn schuld is geweest', zegt Aukje de Jong, moeder van de tweeling, over waarom het zo lang heeft geduurd voordat ze afzwommen. Mark beaamt dat: 'Ik heb twee keer een gaatje in mijn oor gehad', aldus de helft van de Zelhemse tweeling. 'De laatste keer dat we konden afzwemmen, kreeg ik een ongeluk. Toen werd ik van de fiets gereden. Dus ging het weer niet door.'

De tweelingbroers hadden niet verwacht dat ze gingen afzwemmen op hun dertigste verjaardag en vonden het een leuke verrassing. 'Mijn broertje had vandaag al wel een idee dat ze iets aan het bekokstoven waren', vertelt Mark. 'Wat precies wisten we niet.'

En nu doorpakken!

Het behaalde A-diploma is volgens moeder Aukje niet alleen een leuke verrassing. 'Erik gaat meedoen met een triatlon en Mark is nog in overweging om dat te doen.' De kans is dan ook aanwezig dat de broers in de toekomst voor meer zwemdiploma's gaan.

'We zitten er nu lekker in', geeft Mark aan. 'Dus wie weet komen diploma B en diploma C nog.'