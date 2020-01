'Dochter flatbrand mogelijk snel uit ziekenhuis, moeder moet nog blijven'

De twee gewonde gezinsleden van de flatbrand in Arnhem liggen nog in ziekenhuis Rijnstate. Zowel moeder Kim (36) als dochter Romy (8) hebben niet alleen rookvergiftiging opgelopen, maar ook veel brandwonden. Dat laat een familielid weten aan Omroep Gelderland.

De 8-jarige dochter is er van de twee het beste aan toe en mag het ziekenhuis zaterdag misschien verlaten. Moeder en dochter liggen niet bij elkaar op de kamer, maar Romy gaat regelmatig in haar rolstoel naar haar moeder.

De moeder is nog niet gezond genoeg met haar dochter op één kamer te slapen, zo vertelt het familielid. Daarom hebben de opa en oma, bij wie het gezin tijdens de fatale brand op bezoek was, bij haar geslapen.

Jonge verdachten weer vrij

Voor de brand tijdens nieuwjaarsnacht zijn twee tieners opgepakt, die mogelijk met vuurwerk een bank in de portiek in brand hebben gezet. Daardoor kwam het gezin vast te zitten in een lift. De 39-jarige vader en 4-jarige zoon overleefden dat niet. Het nieuws dat de verdachten van 12 en 13 jaar niet langer vast zitten, valt het familielid zwaar.

Angst voor wraakacties

De jongste verdachte is inmiddels met zijn ouders herenigd, maar ze gaan volgens advocaat Bergwerf Bok niet naar hun huis in de flat. Daartoe is onder meer besloten uit angst voor wraakacties. De vader van de jongen is via sociale media bedreigd.

De advocaat van de oudste verdachte, Jan Schouwenaar, wil niet reageren. Een echtpaar dat in de flat woont laat weten dat de twee jongens weer welkom zijn. 'En we moeten ook de ouders ondersteunen. Die hebben dit ook niet gewild.'

