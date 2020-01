Van grote kerk naar een zaaltje: het is de toekomst van veel katholieke kerken

De kerkgangers hebben er jaren naartoe geleefd en vandaag is het dan eindelijk zover. Wim Janssen: 'Mijn eerste reactie was dat gebeurt niet, maar later ga je er over prakkiseren en zie je wel in dat er geen andere oplossing is.'

Het onderhoud van de kerk is te duur geworden. De kachel moet vervangen en bovendien is de groep kerkbezoekers klein voor de grote kerk. 'Het is ook ongezellig met zijn zestige in een kerk voor honderden bezoekers.' Omdat het bestuur in Herveld door wil met kleine bijeenkomsten moest er iets veranderen. Zo ontstond het idee te verhuizen naar een aangelegen ruimte. De plek waar de pastoor zich normaal gesproken altijd klaarmaakt voor de dienst.

Vooruit denken

De ruimte moest nog wel geschikt gemaakt worden. Daar is 80.000 euro voor uitgetrokken. Van dat geld is er onder andere een nis gebouwd voor de tabernakel, een kluisje waar de hosties in bewaard worden. Ook heeft de ruimte een nieuw plafond. Wat er met de kerk gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Vicevoorzitter Jeannette Den Boer: 'Grote diensten zullen hier voorlopig nog gehouden worden, zoals begrafenissen, pasen en carnaval.' Het is de bedoeling dat de kerk uiteindelijk een andere bestemming krijgt. 'Daarover zijn we in overleg met het bisdom. De kerk kan niet zomaar elke bestemming krijgen.'

De inrichting van het zaaltje door vrijwilligers.

De andere Betuwse kerken

In totaal bestaat de Maria Magdalena-parochie uit vijftien gemeenschappen. Een aantal gemeenschappen van de Betuwse parochie hebben de afgelopen jaren hun kerk al afgestoten. Zo is de kerk in Gendt verkocht en bouwt de nieuwe eigenaar appartementen in de kerk. Voor de kerk in Herveld is het nog niet zover.

'We doen alles stapje voor stapje.' Eerst dus de dienst in het zaaltje, zondag. Den Boer weet niet hoe druk het zal worden. 'Mensen zijn wel nieuwsgierig. Misschien staan ze buiten in de rij en moeten we een scherm neerzetten,' grapt ze samen met de vrijwilligers.