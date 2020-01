NEC in Spanje dag 2: Reizende Robin en Kevin De Bruyne

NEC verblijft in het Zuid-Spaanse Estepona voor een trainingskamp. Omroep Gelderland is erbij en doet iedere dag verslag via een blog.

NEC verblijft in het luxueuze Estepona Palace, al voor het derde jaar op rij. foto: Broer van den Boom

In het hotel is er nog de nodige commotie als om twaalf uur 's-nachts Robin Huntjens nog binnen komt. Hij wordt met luid applaus onthaald door de rest van de staf. De video-analist heeft een helse reis achter de rug. 'Ik heb oudjaar in Praag gevierd en zou op 1 januari terugvliegen naar Eindhoven. Maar door de mist werd die vlucht gecanceld. Toen zijn we met een bus teruggegaan, die overal stopte. Na veertien uur waren we terug, maar omdat ik mijn spullen nog op moest halen, kon ik de vlucht met NEC niet halen. Daarom heb ik een andere vlucht genomen vanuit Amsterdam en was ik pas zo laat hier', vertelt hij monter. Robin Huntjens (rechts) met teammanager Muslu Nalbantoglu

De eerste dag in Estepona begint met een ontbijt en dan komen de spelers naar buiten om naar de training te gaan. Opvallend is dat de nieuwelingen zich als eersten melden.

Veel spelers hebben nog nooit een trainingskamp meegemaakt met het eerste elftal en zijn gretig. Josef Kvida komt wat later. Hij zal opgelucht zijn na de vliegreis, waarin hij drie uur lang opgevouwen zat.

Busjes

De eerste busjes vertrekken richting trainingsveld.

Maar logistiek gezien klopt het niet helemaal. En dus pakken Josef Kvida en Jonathan Okita een speciale plek achterin.

Het trainingscomplex Dona Julia, in de heuvels boven Estepona, ligt er prachtig bij. Ideaal om een basis te leggen voor de tweede seizoenshelft.

Hoofd scouting Nick Kersten is ook van de partij. 'Het is hier prachtig. Ik zie het allemaal voor de eerste keer, de vorige jaren kon ik nooit mee.'

'Vorig jaar was ik rond deze tijd heel druk met Ferdy Druijf. Nu speelt er weinig op spelersgebied.'

Feestje van Han Tijshen

De ochtendtraining is het feestje van Han Tijshen, want de fysio trakteert de spelers op een circuit met allerlei nare oefeningen. 'Hier gaat het om planking with rotation', schalt het over het trainingsveld.

Het is flink afzien. Zo zien we Jellert Van Landschoot in de touwen hangen.

De Belg is er duidelijk geen fan van, maar werkt gedisciplineerd alle oefeningen af. 'Onze Kevin De Bruyne', roept Rens van Eijden naar hem. Algemeen directeur Wilco van Schaik bekijkt het allemaal vanuit een stoel. 'Ìk was vanochtend al vroeg op en heb mijn eigen circuit al afgewerkt.'

Na de training gaat de selectie nog even op de foto en wordt de liggende Ole Romeny afgedekt door een doek van trainingskampen.nl, de organisator van deze trip.

Vergeten viertal

De selectie trekt zich tijdelijk terug in het hotel en 's-middags vertrekt iedereen weer richting het trainingsveld met de befaamde busjes. Iedereen? Nee, toch niet, want vier spelers worden vergeten. De doelmannen Mattijs Branderhorst en Job Schuurman en verder Anthony Musaba en Ayman Sellouf. Een journalist van de regionale omroep die ook naar de training gaat, biedt uitkomst. En dus staan Schuurman en Branderhorst nog net op tijd op het trainingsveld.

Eén van de oefenvormen is afronden met het verkeerde been. Josef Kvida is duidelijk niet rechtsbenig, maar sommige spelers raken de bal ook heel behoorlijk met hun mindere voet. Zoals Zian Flemming en Etien Velikonja.

De jonge talenten draaien ook lekker mee. Joep van der Sluijs, die met Oudjaar hoorde dat hij mee mocht naar Estepona, en Thomas Beekman, de topscorer van de A1. Hij kwam afgelopen zomer over van Vitesse. 'Ik kom uit Arnhem, maar dat moet geen probleem zijn. Ik ben hier erg op mijn plek en ik heb geen seconde spijt gehad van deze keuze.'

Dave Kelders heeft het ondertussen maar druk. Als er een bal over de omheining verdwijnt, mag de materiaalman die gaan halen. En met de hoogteverschillen rond het trainingsveld is dat bepaald geen sinecure.

De training wordt ook gadegeslagen door een driemanschap van ForzaNEC. De site die de club zorgvuldig en kritisch volgt, ook hier onder de Spaanse zon.

De spelers hebben behoorlijk wat ontzag voor ForzaNEC, omdat ze punten geven na afloop van wedstrijden, beargumenteerd en wel. En dat valt bij sommige spelers niet helemaal in goede aarde. Rens van Eijden scoort met een 6,5 gemiddeld het beste over de eerste seizoenshelft.

Als de training er zo goed als op zit, betreedt een heel jong talent het veld. Hij speelt in NEC-onder 12 en is speciaal naar zijn helden komen kijken. Mart Dijkstra en Dirk Proper houden even een balletje met hem hoog.

Het is einde training en iedereen mag dit keer mee met de busjes. Dertig kilometer verderop is de Club van 19 inmiddels gearriveerd. Dat is de groep sponsoren die de trainingskampen van NEC al voor het 23e jaar op rij mogelijk maken. Zij zullen dit weekend weer strafschoppen gaan schieten. Nu genieten ze alvast van een heerlijke versnapering, mogelijk met alcohol.

foto: Broer van den Boom

