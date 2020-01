NEC-talent Musaba blijft rustig onder interesse grote clubs

Anthony Musaba brak in 2019 echt door en staat nu zelfs in de belangstelling van diverse grote clubs.

De 19-jarige aanvaller blijft daar heel rustig onder. 'Ja, ik krijg dat zeker mee. Maar daar focus ik me niet echt op, ik ben nu hier bij NEC. Ik wil zoveel mogelijk doelpunten maken en in de basis staan. En met onze kwaliteiten moeten we hoger kunnen eindigen.'

Eerste keer trainingskamp

Voor Musaba is het de eerste keer op trainingskamp in Zuid-Spanje. 'Ja, ik vind het wel leuk. De sfeer is goed, het weer zit lekker mee en de velden zijn goed. We moeten ons klaar maken voor de eerste wedstrijd tegen Den Bosch. We moeten flink werken, want we hebben lang rust gehad. We moeten fit worden. Wel leuk dat zoveel jonge jongens nu bij de selectie komen. Goed dat ze een kans krijgen.'

De aanvaller kende een prachtig jaar in 2019. 'Ja, het was een heel bijzonder jaar. Ik heb mijn debuut gemaakt en veel gespeeld. Heen en weer tussen basis en bank. Ik heb wel wat laten zien ja.'