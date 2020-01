Avri zet alle zeilen bij om Tiel weer toonbaar te maken na de jaarwisseling

Vanaf donderdag zijn er acht ploegen aan het werk om de rommel van vuurwerk en brandjes op te ruimen. Eerst wordt het grove materiaal handmatig verwijderd. Vanaf maandag gaan de veegwagens aan de slag om de straten weer op orde te krijgen.

Volgens teamleider Leo van Eeuwijk lijkt het er na een eerste inventarisatie op dat de schade aan straatmeubilair ongeveer gelijk is aan vorig jaar: 15.000 euro. 'We verwachten aan schade niet heel veel meer', zegt hij. 'Vooral veel bushokjes en lantaarnpalen zijn opgeblazen en in speeltuintjes wordt al snel heel veel vernield.' Sommige schade komt pas later aan het licht, zoals die aan opgeblazen straatkolken. Van Eeuwijk: 'Dat zien we pas van de zomer, want dan is hij lek en gaat het straatwerk er omheen verzakken. Het kost duizenden euro's dat te herstellen.'

Bekijk hier de reportage (tekst gaat daaronder verder)

Twee negatieve uitschieters in Tiel

De jaarwisseling in de stad is volgens de gemeente in vergelijking met andere jaren over het algemeen rustig verlopen. Er waren wel twee negatieve uitschieters: een brand in de kliniek van Pro Persona aan de Siependaallaan en een grote vechtpartij in Passewaaij. 'Verder was het over het algemeen rustig in de wijken en ook op het horecaplein waren geen noemenswaardige incidenten', meldt een woordvoerder. 'Het aantal brandjes is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Ze zijn allemaal zonder ongeregeldheden geblust.'

In de nieuwjaarsnacht kwamen even voor 1.00 uur grote rookwolken uit het gebouw van Pro Persona. De brandweer forceerde een ingang om de brand te doven. Het gebouw werd ontruimd, daarbij zijn tien personen naar buiten gebracht. Er deden zich voor zover bekend geen persoonlijke ongelukken voor. De politie doet onderzoek naar brandstichting.

Rond 1.45 uur waren er vechtpartijen op het Ontariopad en in het Lingewaalpark in Tiel. Hierbij zijn mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Beenakker gaat het om mishandeling door een groep jongeren. Er zijn aangiften opgenomen. De politie roept alle slachtoffers en getuigen op om zich te melden.

Minder uitrukken, geen agressie tegen hulpverleners

Over het algemeen wordt gesproken van een relatief rustige jaarwisseling in het gebied. De brand weer in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid moest tot middernacht 74 keer uitrukken, vorig jaar was dat 87 keer. Na middernacht kwamen er nog 82 bij, tegen 100 vorig jaar. Het ging vooral om kleine brandjes. Volgens de Veiligheidsregio kregen hulpverleners van de brandweer en ambulance tijdens de jaarwisseling over het algemeen voldoende ruimte om hun werk te doen. Er zijn geen meldingen van agressie tegen hen geregistreerd.

Woordvoerders van de gemeenten Overbetuwe, Neder-Betuwe, Buren, Maasdriel, en West Maas en Waal melden dat zich geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan. In West Betuwe waren incidenten met een vuurwerkbom in Meteren en vernielingen in Waardenburg. De politie meldt dat er goede camerabeelden zijn van de daders. 'Wij geven hen de mogelijkheid om zich te melden.'

Culemborg telde tot nu toe tien opgeblazen prullenbakken, twee bankjes die verloren gingen, een vernielde gemeentelijke camera en kapotte ruiten aan enkele auto's. De meeste gemeenten komen in de loop van volgende week met een inventarisatie van de schade.