Verdachte tieners weer vrij na fatale flatbrand

De 36-jarige moeder en dochter van 8 jaar oud liggen nog in het ziekenhuis. Het gezin kwam vast te zitten in een lift, nadat de stroom was uitgevallen omdat er brand in de portiek woedde. Al snel had de politie het vermoeden dat de brand was aangestoken. De oorzaak bleek later vuurwerk te zijn dat op een bank in de portiek was gelegd en aangestoken. Dit bleek onder meer uit camerabeelden.

Op nieuwjaarsdag hield de politie twee tieners aan. De jongens van 12 en 13 jaar oud werden aangehouden in de flat aan het Gelderseplein. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij brandstichting met de dood tot gevolg. De verdachten zijn afgelopen dagen in het bijzijn van hun advocaten en ouders verhoord.

De rechter-commissaris stelt dat er 'voldoende ernstige bezwaren zijn voor de betrokkenheid', maar laat de tieners toch vrij vanwege 'persoonlijke omstandigheden'. Wel moeten ze zich aan enkele voorwaarden houden. Welke dat zijn, wil de rechtbank niet kwijt.

Minderjarigen

De advocaat van de oudste verdachte, Jan Schouwenaar, kan niet veel zeggen over zijn cliënt. 'Het gaat om een minderjarige en hij heeft afgelopen dagen in beperkingen gezeten. Daarom doe ik geen inhoudelijke uitspraken', laat hij weten. Ook het Openbaar Ministerie en de politie zijn terughoudend met informatie.

Het uitgangspunt bij minderjarigen is dat zij zo snel mogelijk worden vrijgelaten, desnoods onder voorwaarden. Vanaf een leeftijd van 12 jaar kunnen kinderen wel vervolgd worden. Een celstraf is niet ondenkbaar. De maximale gevangenisstraf voor kinderen tussen 12 en 15 jaar is twaalf maanden. Ook kunnen kinderen jeugd-tbs opgelegd krijgen.

Of het tot een veroordeling in deze zaak komt, is nog niet duidelijk.

Noodlift in aanbouw

Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat ook onderzoek doen naar de brand. Ondertussen is woningcorporatie Vivare begonnen met de bouw van een noodlift, zodat bewoners van de flat weer gebruik kunnen maken van een lift. Twee bewoners zijn tijdelijk in een andere woning geplaatst.

Veel mensen leggen bloemen en knuffels voor de getroffen flat. Ook worden kaarsen aangestoken.

