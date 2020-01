Ronnie raakte alles kwijt bij brand en is niet verzekerd

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ronnie zat op oudjaarsavond met vrienden spelletjes te spelen toen hij bericht kreeg dat zijn huis in brand stond. De slaap- en badkamer gingen volledig in vlammen op, de schade wordt op duizenden euro's geschat.

Niet verzekerd

Tot overmaat van ramp is Ronnie niet verzekerd. 'Nee, dat is nu juist het probleem', legt hij als een boer met kiespijn uit. 'Ik woon hier nu zes jaar en in het begin dacht ik wel eens na over een verzekering. Maar ik was het vergeten. Op een gegeven moment denk je dat er toch niets gebeurt en dan laat je het zitten. Maar nu zie je wat er kan gebeuren.'

'Het leed voor Ronnie verzachten'

Gelukkig voor Ronnie zijn vrienden en collega's een inzamelingsactie voor hem begonnen. 'Ja, om het leed voor Ronnie te verzachten', vertelt Luc Bakker. Hij is een collega van Ronnie en een van de initiatiefnemers van de inzamelingsactie. 'Het kost aardig wat geld om alles te herstellen en op deze manier hopen we hem een steuntje in de rug te kunnen geven.'

Op dit moment is er net iets meer dan 200 euro opgehaald, maar de actie is ook nog maar net begonnen. De hoop is natuurlijk dat er meer wordt opgehaald.

Telefoonoplader als boosdoener

De oorzaak van de brand is overigens bekend: een telefoonoplader is de boosdoener. Ronnie had hem in het stopcontact laten zitten. De adapter werd warm en vloog in de brand.