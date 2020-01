Brummense jeugd mag zelf oud en nieuw feest organiseren, in ruil voor lesje politiek

Diverse gemeentehuizen zetten de komende dagen de deuren weer open om te toasten op 2020. Brummen trekt voor dit feestje ongeveer 1300 euro uit. Minder dan bijvoorbeeld Lochem (6000 euro) en Zutphen (ongeveer 2200 euro), maar meer dan buurgemeente Voorst, waar al jaren géén receptie wordt organiseert.

'Knalfeest' voor jongeren, in ruil voor lesje politiek

In de hal van het gemeentehuis in Brummen waren donderdagavond een kleine 150 mensen getuige van de nieuwjaarsrede van burgemeester Alex van Hedel. Hij riep onder meer jongeren op om volgend jaar een feest te organiseren in de gemeente tijdens oud en nieuw. Van diverse jongeren, waaronder zijn eigen kinderen, hoorde Van Hedel namelijk dat er niks te doen zou zijn in de omgeving tijdens de jaarwisseling.

Twee jonge dames deden onlangs een poging om iets te organiseren, maar tijdgebrek en procedures deed hen uiteindelijk afhaken. 'Ik nodig hen uit, en met hen 25 andere jongeren, om samen met mij voor 2020/2021 letterlijk en figuurlijk een 'knalfeest' te organiseren.'

Wel heeft van Hedel één voorwaarde voor diegene die mee willen organiseren: 'Het bijwonen van vijf gezellige workshops over democratie, politiek en bestuur', onder leiding van de burgemeester zelf.

'Vuurwerk uit de hand gelopen traditie'

Hoewel de burgemeester het verloop van de jaarwisseling in de gemeente, op enkele kleine incidentjes na, goed verlopen vond, sprak Van Hedel in zijn toespraak ook over het afsteken van vuurwerk. 'We zullen gezamenlijk toe moeten naar het omvormen van een jarenlange, inmiddels uit te hand gelopen, traditie. Ernstig letsel, branden, hulpverleners die bestookt worden, immense schade en buitenproportionele inzet van hulpdiensten, dat kun je geen traditie meer noemen.'

De burgemeester gaf toe dat hij zelf als jonge jongen ook rotjes af stak. 'Het vuurwerk van nu is echter niet meer als van toen. Niet in hoeveelheid, niet in kracht. Verwoestende kracht.'

Volgens van Hedel zit er dan ook niks anders op dan de traditie aan te passen. 'Het is deels crimineel gedrag wat we gezamenlijk moeten willen uitbannen. Dat vraagt bewustwording, het vraagt moraal en tijd om binnen onze duurzame samenleving tot alternatieven te komen.'