NEC in Spanje dag 1: vliegen met Johnny Rep

NEC is op trainingskamp in het Spaanse Estepona. Donderdag was een reisdag voor de Nijmegenaren.

Het wordt een lange dag, want al om 12.30 uur begint de busreis vanaf De Goffert. foto: Broer van den Boom

Anderhalf uur later meldt de NEC-selectie zich op Rotterdam Airport.

Het inchecken duurt lang, want een aantal spelers lijkt in de rij te staan voor vliegtuigen naar Lissabon of Marokko.

Maar uiteindelijk komt alles goed. De drie trainers houden alles in de gaten. NEC blijft een unieke club met een heus triumviraat aan her roer: Adrie Bogers, Rogier Meijer en François Gesthuizen.

Voor veel spelers is het de eerste keer dat ze meegaan naar Zuid-Spanje. Bijvoorbeeld voor verdediger Cas Odenthal. 'Ik was in de zomer al mee naar Duitsland, maar ik was nog niet met NEC in Spanje geweest. Dus wel leuk voor de eerste keer. Ik heb leuke kerstdagen gehad. Ik ben even op vakantie geweest, naar Malta. Maar dit is geen vakantie, we gaan er keihard tegenaan.'

Tom Overtoom en Randy Wolters zijn er niet bij vanwege blessures. Van Overtoom was dat bekend, van Wolters niet. Het gerucht gaat dat de linksbuiten weg mag of moet bij NEC, dus misschien wel heel toevallig dat hij ontbreekt. Zijn vervanger is de jonge Joep van der Sluijs, een 18-jarig talent uit de A1.

Op de achtergrond van dit talent een bekend gezicht, maar wie is het? Daarover wordt binnen het Nijmeegse reisgezelschap gediscussieerd. Bij NEC zijn meer jeugdspelers van de partij. Ook het grote talent Dirk Proper (rechts op de foto) reist mee, net als Ayman Sellouf (links).

Zij hebben in de eerste seizoenshelft al wel hun debuut gemaakt in het eerste elftal. En dan begint het bekende wachten. Een aantal spelers, onder wie Bas Kuipers en Zian Flemming, doodt de tijd met het leggen van een kaartje.

Dat doen voetballers dus nog steeds. Tijd om naar het vliegtuig te gaan. Het is frisjes, dus qua temperatuur gaat NEC er sowieso op vooruit. Want in Estepona wordt het de komende dagen een graad of achttien. De spelers gaan aan boord.

Sommigen maken nog even een foto van het vliegtuig.

De vlucht verloopt voorspoedig, al is het voor Josef Kvida wel afzien. De boomlange Tsjech heeft geen extra beenruimte.

De vergezichten zijn fraai.

De NEC'ers trekken wel wat bekijks in het vliegtuig. Een stewardess vraagt aan Rogier Meijer: 'Waarom hebben jullie zwarte kleding aan en die anderen rood?' Meijer legt uit dat hij van de staf is en de anderen voetballers. 'Gaan jullie een wedstrijd voetballen?', is de volgende vraag. 'Nee, dit is een trainingskamp.'

De meeste spelers kiezen voor ontspanning, zoals Jonathan Okita.

Vlak voor de landing in Malaga opeens even commotie, want het vliegtuig geeft opeens weer vol gas en kiest weer voor hoogte. 'Er lag iets op de landingsbaan', verklaart de gezagvoerder. Poging twee lukt wel. Dan komt het volgende wachtmoment: bagage op de band.

En aan de andere kant van de band is het nu toch duidelijk. Ja, het is wel degelijk Johnny Rep. Nog altijd de Nederlander met de meeste WK-goals, de man die in 1973 namens Ajax de Europacupfinale besliste en ook een fenomeen in Spanje, want oud-speler van Valencia. De spelers van NEC gaan naar het hotel voor een laat diner. Morgen de eerste trainingen in Estepona.