Familie slachtoffers flatdrama geliefd in buurt: 'Ik bel steeds maar krijg geen gehoor'

Arnhem rouwt om de fatale vuurwerkbrand die in de nieuwjaarsnacht het leven kostte aan een 39-jarige vader en zijn vierjarige zoontje. Het gezin was op bezoek geweest bij opa en oma die in de flat wonen waar het drama zich afspeelde. Bij een rondgang blijkt hoe populair de familie is.

Hoewel het gezin dat in de lift de tragedie beleefde zelf niet woonachtig is in de wijk Immerloo in Arnhem-Zuid, kwam het er vaak. Opa Gerrit en oma Carla wonen aan het Gelderseplein, en ook nog een oudtante en vele andere bekenden.

Volkstuinen

Centraal bij die familie-uitjes staat vaak het volkstuinencomplex om de hoek. Daar hebben veel bewoners van de flats hier in de buurt een eigen stukje grond waar in de zomer courgettes en pompoenen worden verbouwd en in de winter boerenkool.

Veel buurtgenoten hebben de twee jonge kinderen van het gezin hier op dit complex zien spelen. Opa doet hier regelmatig bardiensten in een groene loods die dient als trefpunt voor alle Arnhemmers met groene vingers.

Cola

Een buurtgenoot, Wali, zelf ook eigenaar van een volkstuin, omschrijft het als volgt: 'Mensen hier kennen elkaar vaak niet goed, maar daar in het volkstuintjescomplex vinden we elkaar onder het genot van een glas cola. De kinderen van het gezin speelden er met hun driewielers of gewoon al rennend langs de tuintjes.'

Sms’je

Wali had kort voor oud en nieuw nog contact met ze. 'Ja ik heb telefonisch nog met ze gesproken. Opa vertelde me enthousiast dat hij de hele meute op visite zou gaan krijgen.'

Een paar uur voor de onwaarschijnlijke nacht stuurde de familie nog een nieuwjaarssms’je. Wali laat het trots maar ook verdrietig zien. Hij is zelf niet woonachtig aan het Gelderseplein maar is naar het adres toe gekomen omdat hij de grootouders graag zijn condoleances wil overbrengen. 'Ik bel steeds maar krijg geen gehoor.'

Het sociale aspect wordt nog eens onderstreept door de koninklijke onderscheiding die oma Carla vorige week ontving voor haar inspanningen voor de samenleving.

Ziekenhuis

Opa Gerard - ook wel Gerrit genoemd - en oma Carla waren donderdagmiddag niet aanwezig in hun woning. Een familielid, de oudtante, vertelde dat ze naar het ziekenhuis waren om de moeder (36) en dochter (8) van het gezin, die ook bij het drama betrokken waren, bij te staan.

Buiten levensgevaar, zo stellen de artsen. Maar volop herstellende van een nacht die heel Arnhem nog altijd de rillingen bezorgt.

Zie ook: