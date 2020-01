'Dit is heel heftig', school Romy en Jelle geschokt na flatbrand

Bij Openbare Basisschool De Parkschool is de brand in de flat aan het Gelderseplein in Arnhem hard binnengekomen. Eén leerling van de school, de 4-jarige Jelle, kwam om. Een andere leerling, de 8-jarige Romy ligt in zeer ernstige toestand in het ziekenhuis.

'Het verhaal op zich was al vreselijk, maar nu het leerlingen van je eigen school betreft komt het nog harder aan', zo vertelt directeur Petra Herbrink.

De directeur schrok al behoorlijk van het nieuws op 1 januari dat er een 4-jarige jongen met zijn vader was omgekomen bij de brand en dat een moeder en dochter in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen. 'Toen dacht ik meteen: ze zitten ergens in Arnhem op school, stel dat dat bij ons is.'

Telefoon van Marcouch

Die gedachte werd waarheid toen burgemeester Ahmed Marcouch directeur Herbrink persoonlijk opbelde. 'Hij belde met condoleances en wenste ons sterkte met het verlies. Dat was echt heel heftig. We zijn namelijk niet een hele grote school, dus je kent alle leerlingen wel.'

Vervolgens heeft de directeur al haar collega's opgebeld. 'Je zoekt eerst de bevestiging en dan moet je toch het hele team op de hoogte brengen. In deze noodsituatie moet je dan een vakantie onderbreken, maar iedereen begrijpt dat.'

Voorbereiden op maandag

Nu wacht de school nog een zware taak. 'We moeten ons voorbereiden op maandag, als de school weer open gaat. We moeten bedenken hoe we de ouders informeren en hoe we de kinderen dit verhaal gaan vertellen. Ook zullen we moeten nadenken over een herdenkingsbijeenkomst, daar zullen we morgen met het team over praten.'

Voordat er meer duidelijk is wil de school eerst een bericht overbrengen aan de familie. 'Dat zal met vele omwegen gaan, maar dat heeft wel prioriteit.'

