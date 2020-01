De Graafschap in Spanje dag 1: 'De jongens hebben niks te zeuren'

De Graafschap is op trainingskamp in Spanje. Volg elke dag ons dagelijkse blog. Vandaag deel 1 over Bermuda gras en de

Foto: De selectie van De Graafschap komt aan op de luchthaven van Malaga. Rechts een goed gemutste Ted van de Pavert. Op de achtergrond directeur Hans Martijn Ostendorp die ook meereist.

Foto: Het onderkomen van De Graafschap in de buurt van Estepona. Pers is er in tegenstelling tot voorgaande jaren dit keer niet welkom.

De Graafschap treft het. Een verzorgd hotel met goed eten en prettige temperaturen is van groot belang voor clubs die hier de basis willen leggen voor een betere tweede seizoenshelft. Maar prioriteit op trainingskamp in het buitenland zijn altijd goede velden. En daar ontbreekt het deze week in elk geval niet aan voor de selectie van Mike Snoei. 'Dit zijn biljartlakens. Waanzinnig', jubelt de coach na de eerste training.

'Jaaa, lekker Greg'

Het is voor de verslaggever even zoeken op welk veld nu precies getraind wordt door De Graafschap. Maar de bulderende stem van Snoei helpt en is van ver te horen 'Comfortabel zijn aan de bal. Rust aan de bal!. Jaa, lekker Greg! En kom maar Richard. De volgende', dirigeert Snoei naar zijn assistent Roelofsen vijftig meter verderop.

Geen excuses

De Superboeren trainen in Spanje op zogeheten bermuda gras. 'Het beroemde bermuda gras. Het is zacht en dempend. De jongens hebben niks te zeuren', lacht de Rotterdammer. 'Ik ben zelf ook voetballer geweest en we vonden altijd wel iets. Of het gras was te lang of er stond te veel wind. Maar nu zijn er echt geen excuses.'

Polo in de Spaanse zomer

Atletische paarden

'Jongens, het terrein graag schoon achterlaten en alles meenemen', schreeuwt aanvoerder Ralf Seuntjens als de eerste sessie erop zit. Het uitgestrekte terrein luistert naar de naam Santa Maria Polo Club Sotogrande. Zomers draven hier atletische paarden over het gras en wordt professioneel polo gespeeld. Duizenden fanatieke Spanjaarden komen op de spektakels af en drinken de beste wijnen op chique terrassen.

Concurrentie

Maar in januari is het gras even voor de voetballers. Organisatoren van trainingskampen strijden ieder jaar opnieuw voor de gunsten van de profclubs en proberen trainers en directeuren met de mooiste verhalen naar deze zonnige oorden te lokken. De concurrentie is de afgelopen jaren toegenomen, maar wie zich in Spanje heeft gespecialiseerd zit wel goed. Het gros van de eredivisie zit al jaren hier aan de zwoele zuidkust tussen Malaga en Gibraltar.

Jeroen Peters uit Driel (rechts op de foto) en Jos Langeland mochten het kamp van De Graafschap regelen. 'We doen ook FC Emmen, die komen morgen naar Estepona en zitten bij NEC in het hotel', weet Langeland terwijl hij een blik werpt op de eerste training van de Achterhoekers. Hij ziet 'In februari doe ik veel hockeyclubs. De andere maanden van het jaar sta ik mijn eigen horecazaak in Marbella. Vanaf de offerte regelen wij in principe alles.'

Groot publiek

De Graafschap is in zijn nopjes met de fraaie omstandigheden in Sotogrande. Het zonnetje schijnt al de hele middag en de velden liggen er werkelijk oogstrelend bij. De nieuwste aanwinst Sven Blummel toont zich gretig. Hij wil zich direct bewijzen. 'Ik wil met deze club promoveren en vooral veel doelpunten maken', vertelt de Brabander. 'Ja, hij moet het nog aan het grote publiek laten zien', knipoogt Snoei. 'Hier moet gepresteerd worden, maar daar krijgt hij ook de tijd voor.'