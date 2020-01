Politie: vuurwerk op bankstel was oorzaak fatale flatbrand

Vuurwerk dat op een bankstel is gelegd, was de oorzaak van de fatale flatbrand in Arnhem waarbij een vader en zoon om het leven zijn gekomen. Dat concludeert de politie na onderzoek.

Er zijn diverse getuigen gehoord, camerabeelden zijn bekeken en de verdachten zijn verhoord. Uit dit onderzoek is gebleken dat een bank die in de portiek van de flat stond, heeft vlamgevat nadat er vuurwerk op was gelegd. Na enige tijd is de bank hierdoor gaan branden en door toestromend zuurstof ontstond vervolgens even later een grote brand.

Door de brand kwam een lift met daarin vier personen stil te staan. Een 39-jarige vader en zijn 4-jarige zoon kwamen om het leven. Een vrouw (36) en dochtertje (8) zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren inmiddels buiten levensgevaar.

Jonge verdachten

De politie hield woensdag twee jeugdige verdachten aan. De jongens van 12 en 13 zitten nog vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter commissaris van de rechtbank in Arnhem. Die beslist of ze langer vast blijven zitten.

Hoewel de oorzaak van de brand bekend is, is het onderzoek nog niet afgerond. De verdachten worden verhoord, maar ook gaat de politie in gesprek met de slachtoffers en getuigen, en wordt er nog onderzoek in het flatgebouw gedaan.

Specifieke getuige

Ook is de politie nog op zoek naar één specifieke getuige. Het gaat volgens de politie om een stevige man met een Noord-Afrikaans uiterlijk en een baardje. Hij heeft woensdag in het trappenhuis een brandweerman aangesproken. De man sprak geen Nederlands.

De politie wil graag met deze man spreken omdat hij mogelijk waardevolle informatie heeft voor het onderzoek.

