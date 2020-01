Arnhem hard gegroeid, 'krimpregio' Achterhoek laat plusje zien

Arnhem is één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Het afgelopen jaar kwamen er 2061 inwoners bij in de Gelderse hoofdstad. Arnhem staat daarmee landelijk op de achtste plek. 'Krimpregio' de Achterhoek telde de afgelopen vijf jaar zelfs een plusje.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag publiceert. Relatief scoort Arnhem zelfs nog hoger: per 10.000 inwoners kwamen er 129 inwoners bij. Alleen Almere, Den Haag en Utrecht groeiden harder.

De groei van Arnhem zit hem vooral in de komst van mensen uit het buitenland. Ook werden er meer baby's geboren dan er mensen stierven. Wel verhuisden meer mensen weg uit Arnhem dan dat er introkken.

Bekijk hier hoe jouw gemeente het deed in 2019:



Achterhoek opvallende stijger

Vrijwel alle officiële krimpgebieden in Nederland zagen de afgelopen vijf jaar de bevolking verder afnemen. Alleen de Achterhoek is een opvallende stijger in dit lijstje. 'De Achterhoek had weliswaar te maken met een sterfteoverschot, maar zowel het saldo van binnenlandse verhuizingen als dat van migratie was de laatste jaren licht positief', aldus het CBS.

De Gelderse regio telde een klein plusje: per 10.000 inwoners kwamen er 37 bij. Dat is tegen de verwachting in. Het vermoeden bestaat dat die nieuwe Achterhoekers steeds vaker uit de Randstad komen. 'Maar wie waarheen verhuist, die cijfers komen halverwege dit jaar', laat een CBS-woordvoerder weten.

