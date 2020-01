Kerstboomverbrandingen Arnhem in problemen door afwezigheid brandweer

Kerstvuren in Arnhem kwamen dit jaar in het gedrang, omdat de brandweer voor het eerst in jaren weigert erbij aanwezig te zijn. Na het uit de hand gelopen vreugdevuur in Scheveningen vorig jaar besloot de brandweer haar rol bij de kerstvuren te herzien. Ze maakt alleen nog voor die in park Angerenstein een uitzondering na een onbeholpen gang van zaken.

door Freke Remmers

Het appje aan de organiserende wijkvereniging van Angerenstein kwam even voor kerst van een bevriende brandweervrijwilliger: van hogerop was besloten dat de brandweer, die altijd vanzelfsprekend aanwezig was bij de kerstboomverbrandingen in Arnhem, dit jaar verstek zou laten gaan. 'In verband met het incident in Scheveningen afgelopen jaarwisseling', aldus de brandweer, verwijzend naar de vonkenregen die daar bij de vreugdevuren ontstond.

''Scheveningen' was voor ons aanleiding om te kijken bij welke evenementen wij een rol spelen die we eigenlijk niet zouden moeten hebben: wij zijn niet de organisatie, maar wij komen als het uit de hand loopt. Bij de kerstvuren kwamen we om het vuur aan te steken, terwijl we er eigenlijk zijn om te blussen. Dat is raar. Wie is er dan verantwoordelijk als het misgaat?', zo licht brandweerwoordvoerder Allard Schimmel toe.

Rauw op het dak

Het viel vrijwel alle organiserende wijkverenigingen in Arnhem afgelopen december rauw op het dak, maar die in Angerenstein in het bijzonder. Zij hadden in september hun stookontheffing al binnen, met daarin de voorwaarde dat de brandweer aanwezig zou zijn.

'De brandweer zegt nu dat wij zelf de verantwoordelijkheid hebben voor de brandveiligheid. Daar heeft ze ook gelijk in, maar het was jarenlang de gewoonte dat zij erbij was. Als we dit nou in september geweten hadden, dan hadden we zelf nog maatregelen kunnen nemen. Daar was nu te weinig tijd voor', treurde Paul Kanters van de Wijkvereniging Angerenstein Arnhem tegenover Omroep Gelderland.

'Geen schoonheidsprijs'

Maar ook de brandweer noemt deze gang van zaken niet netjes. 'Dit verdient geen schoonheidsprijs. Angerenstein heeft uiteindelijk pas op 31 december de aangepaste vergunning gekregen. Dat is heel kort dag', geeft Schimmel toe. Vrijdagochtend werd er daarom contact gelegd met de organisatie, om alsnog hulp te bieden om het kerstvuur door te laten gaan.

Angerenstein grijpt dat aanbod met beide handen aan en daardoor gaat de kerstboomverbranding zondag toch nog door. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor die op de Paasberg. Schimmel: 'De andere kerstvuren hebben in november hun vergunning aangevraagd en in december meteen de brief met de nieuwe voorwaarden gekregen.'

Dranghekken, blustractor en een bevriende brandweerman

In Schuytgraaf weigerden ze echter de handdoek in de ring te gooien, toen ze hoorden dat de brandweer er niet meer zou zijn. 'De kerstfair moest ook al worden afgelast, door de wind, dus we wilden niet nog een evenement annuleren. Vooral de jeugd verheugt zich hier al tijden op. Die zijn al tijden bezig met kerstbomen verzamelen in de voortuin', stelt Anne Baken van de wijkvereniging InSchuytgraaf.

En dus werd er een veertigtal dranghekken besteld ('zonder brandweer zijn we toch een stukje overgewicht kwijt'), is de buurtconciërge gevraagd de stapel achteraf te blussen met een grote tractor en is een bevriende brandweerman uit een andere regio geregeld om de stapel aan te steken. 'Hij heeft daarvoor het brandveilige pak', licht Bakel toe. 'We moesten de stapel wel kleiner houden van de gemeente, dus we verwachten wel iets minder een wauw-moment. Maar er komen toch nog steeds zo'n 350 tot 400 kerstbomen.'

Kerstvuur Thialf gaat door

Ook het kerstvuur van Vrijstaat Thialf gaat volgende week gewoon door. Erik Vos: 'We proberen volgende week nog wel in gesprek te gaan met de brandweer, want we hebben ze nog niet zelf kunnen spreken. Het is jammer, want de brandweer en hun aankomst met sirenes was toch ook onderdeel van het spektakel voor veel kinderen.'

