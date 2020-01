Bommelerwaard is een felbevochten regio midden in Nederland

Op het eerste gezicht lijkt de Bommelerwaard een rustig eiland tussen de rivieren de Waal en de Maas. Het ligt in een uithoek van de provincie Gelderland, maar midden in Nederland met Noord-Brabant en Zuid-Holland om de hoek.

In de middeleeuwen is om de Bommelerwaard fel gevochten door de heersers van Gelderland, Brabant en Holland. Het eiland was toen al een gewild gebied, omdat het een kruispunt van waterwegen is. De talrijke kastelen getuigen nog van het strategische belang van de Bommelerwaard.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568–1648) liep het front tussen de legers van de Staten-Generaal en Spanje decennialang dwars door het gebied. Nog altijd is het noordwesten van de Bommelerwaard orthodox-protestants en het zuidoosten katholiek.

Slot Loevestein

Ook in de achttiende en negentiende eeuw was de Bommelerwaard van strategisch belang voor de landsverdediging. De oude en nieuwe Hollandse Waterlinies liepen vlak langs de Bommelerwaard. Slot Loevestein was een belangrijke vesting in deze waterlinies.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het opnieuw raak. De opmars van de geallieerde legers stokte in de herfst van 1944 ten zuiden van de Maas. De Bommelerwaard kwam een halfjaar pal aan het front te liggen. Het dorpje Heerewaarden op het splitsingspunt van Maas en Waal was zelfs niemandsland. Vanaf het zuiden van de Maas werd het dorp beschoten door de geallieerden en vanaf de noordoever van de Waal door de nazi's.

Bij de bevrijding in het voorjaar van 1945 werd de Bommelerwaard enorm zwaar getroffen. Vooral de dorpen aan de Maas veranderden in een smeulende puinhoop.

Ridders van Gelre

De Ridders van Gelre zetten de geschiedenis van de Bommelerwaard als frontgebied tussen de grote rivieren maandagavond op een rijtje in een uitzending op Omroep Gelderland. De aflevering is vanaf 17.20 uur te zien en wordt ieder uur herhaald.

De wekelijkse Gelredag is op 25 januari ook in de Bommelerwaard. Tussen 10.00 uur en 12.00 uur is kasteel Ammersoyen gratis toegankelijk voor het publiek.