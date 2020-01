Hoe Barneveld het kippendorp van Nederland werd

Barneveld staat in heel Nederland bekend als het centrum van de Nederlandse pluimveesector, maar hoe is dat zo ontstaan?

Het begon ruim honderd jaar geleden met een zekere heer Bertels die op het landgoed De Bieze woonde. Officieel ligt die plek net in de gemeente Ede. Hij ontdekte in 1897 dat een pluimveeboer minimaal vijfduizend kippen nodig had om zijn bedrijf rendabel te maken. Maar Bertels dacht verder. Met tienduizend kippen kon een pluimveehouder nog meer geld verdienen. En zo verder. Dat was het begin van de intensieve pluimveehouderij.

Tekst gaat verder onder de foto.





Barnevelder

Rond 1900 was er al een aantal grote hoenderparken rond Barneveld ontstaan. Er kwamen ook nieuwe kippenrassen, zoals de Barnevelder. Deze typisch Gelderse kip werd op een grote landbouwtentoonstelling in Den Haag in 1911 voor het eerst gepresenteerd. De Barnevelder was een populair ras en werd wereldberoemd vanwege de vele eieren die de kippen leggen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Olympische Spelen

De echte doorbraak van Barneveld als kippendorp kwam met de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam. Burgemeester Joachim Westrik van Barneveld bedacht een groots opgezette voorlichtingscampagne om zijn gemeente internationaal op de kaart te zetten als kip- en eiercentrum in de Gelderse Vallei. En dat was een groot succes.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ridders van Gelre

De Ridders van Gelre besteden maandagavond in hun televisieprogramma bij Omroep Gelderland aandacht aan de geschiedenis van de Gelderse Vallei. De uitzending is om 17.20 uur en wordt ieder uur herhaald.

In 1989 opende in Barneveld het Nederlands Pluimveemuseum. Daar is zaterdag 18 januari ook de wekelijkse Gelredag van Omroep Gelderland. Bezoekers krijgen daar meer informatie over de geschiedenis van de pluimveesector in de Gelderse Vallei. De toegang is tussen 10.00 uur en 12.00 uur gratis.