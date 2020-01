Hoe goed kennen Tielenaren hun eigen lekkernij?

We hebben het over de Kermiskoek. Een soort ontbijtkoek die vroeger werd gemaakt voor de Tielse najaarskermis. In het programma Het Lekkerste van Gelderland gaat presentator Jochem van Gelder op zoek naar de lokale lekkernijen in de Gelderse plaatsen. Daarbij gaat hij de straat op, om te kijken hoe goed de lokale bewoners hun lekkernij kennen én herkennen.

De Tielsche Kermiskoek heeft ook nog een speciale traditie. Boerenzonen kochten de Kermiskoek om deze als een soort aanzoek aan hun geliefde te geven. Na acht of veertien dagen ging de man bij zijn geliefde op de koffie. Kreeg hij een plakje van de koek? Dan was dat een 'ja'. Kreeg hij geen plakje? Dan was het toch echt een 'nee'.

Inmiddels is het geen huwelijksaanzoek meer als je een Kermiskoek cadeau geeft. Wel is de koek beschermd als Cultureel Erfgoed en is er een speciale stichting voor het behoud van Tielsche Kermiskoek.

