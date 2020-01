Christel zit opgesloten in flat na fatale brand: 'Ik kan niet meer beneden komen'

'Ik kan de deur nu niet uit, want we kunnen niet beneden komen', vertelt flatbewoonster Christel Krotwaar. Ze is niet meer zo goed te been en is daarom afhankelijk van een rollator. 'Ik kan niet van de vijfde etage naar beneden komen. Daarvoor heb ik altijd de lift nodig.'

De flat had één ingang, met een trap en een lift. Die zijn beide na de brand niet bruikbaar. Bij de flat is op nieuwjaarsdag al een noodtrap geplaatst en Vivare is deze donderdag ook begonnen met de installatie van een noodlift.

Te veel trappen

Christel moet nu vijf trappen af. 'Als het er een was, dan lukte het me misschien nog wel', gaat Krotwaar verder. 'Maar nu gaat dat dus totaal niet.'

Sinds oudjaarsdag is zij niet meer buiten geweest. 'Alleen bij de brievenbus.' Vivare heeft haar laten weten dat uiterlijk komend weekend de noodlift moet werken. De huishoudelijke hulp van Christel heeft boodschappen gedaan zodat ze tot zondag niet naar buiten hoeft.

'Ik mis belangrijke info'

Bewoners die minder goed ter been zijn, eisen meer informatie van Vivare over de stand van zaken, omdat ze niet langer in hun woning opgesloten willen zitten.

'Er is bij de bijeenkomst met de woningcorporatie wel een hoop besproken, maar we hebben de slachtofferlijn bijvoorbeeld niet meegekregen. Ik mis nu echt belangrijke info', klaagt Christel.

Twee bewoners van de flat hebben een andere woning toegewezen gekregen. Zij kunnen om medische redenen niet in de flat aan het Gelderseplein wonen, zolang daar een noodtrap en een noodlift in gebruik zijn.

