Kerk in Loil wordt ingericht voor carnaval: 'Dit wordt ons nieuwe Drammersnest'

De vele vrijwilligers in Loil werken de komende weken hard om de kerk klaar te krijgen voor het carnavalsfeest. 'Twee weken geleden is pas de kogel door de kerk gegaan en konden we starten', zegt Stefan Peters van de Vrolijke Drammers. 'Er moet veel gebeuren. De grootste uitdaging is om de akoestiek terug te dringen.'

In de kerk komen diverse panelen te staan, die de oorverdovende fanfaregeluid moeten dempen. Ook worden er een hoop lampen opgehangen die straks moeten zorgen voor een 'unieke sfeer' in de kerk.

Polonaise in de kerk

Er waren al toekomstplannen om het carnavalsfeest te verplaatsen naar de kerk, maar die kwamen door de brand bij partycentrum Lara in een stroomversnelling terecht. 'Het was zeker even schakelen voor ons', vertelt Peters. 'We zijn wel gewend om veel werk te verzetten en grote carnavalswagens te bouwen, maar in een korte periode een kerk verbouwen is toch wat anders.'

Peters hoopt in ieder geval dat de kerk een nieuw toevluchtsoord biedt voor de carnavalvierders. 'We hebben veertig jaar carnaval gevierd in het partycentrum. Ik hoop dat we de komende veertig jaar ook niet meer weg gaan uit de kerk en dat het ons nieuwe 'Drammersnest' gaat worden', laat hij weten. De carnavalfan ziet het al helemaal voor zich dat de polonaise straks door de kerk wordt gelopen.

Plannen voor leefbaar Loil

De kerk werd vorig jaar mei uit de dienst gehaald en is onlangs overgedragen aan de stichting 't Hart van Loil. In de toekomst functioneert de kerk als een gemeenschapsgebouw. 'Het ombouwen van een kerk naar gemeenschapsruimte is vrij uniek', weet Maarten Hoksbergen van stichting 't Hart van Loil. 'We kennen meerdere voorbeelden uit Brabant en de Betuwe waar dit al is gelukt. Wij hebben vooral veel ideeën opgedaan die we hier weer kunnen toepassen.'

De komende periode probeert 't Hart van Loil met subsidies de plannen van de grond te krijgen. 'Er wordt ook een vereniging opgezet, zodat de exploitatie straks gaat lopen', zegt Hoksbergen. 'Daar krijgen we veel energie van. Mening dorpsbewoner is onwijs enthousiast.'

